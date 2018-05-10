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Personel kılığına girip yeni doğan bebeği kaçırdılar
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesine personel kılığında giren kişiler Suriyeli bir ailenin bebeğini kaçırdı. Bebeği kaçıranların Suriye uyruklu olduğu iddia edildi. Polis bebeği kaçıranları bulmak için operasyon başlattı
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesine personel kılığında giren kişiler Suriyeli bir ailenin bebeğini kaçırdı. Bebeği kaçıranların Suriye uyruklu olduğu iddia edildi. Polis bebeği kaçıranları bulmak için operasyon başlattı.
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