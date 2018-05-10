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Personel kılığına girip yeni doğan bebeği kaçırdılar

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesine personel kılığında giren kişiler Suriyeli bir ailenin bebeğini kaçırdı. Bebeği kaçıranların Suriye uyruklu olduğu iddia edildi. Polis bebeği kaçıranları bulmak için operasyon başlattı
10 Mayıs 2018 16:45
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Personel kılığına girip yeni doğan bebeği kaçırdılar

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesine personel kılığında giren kişiler Suriyeli bir ailenin bebeğini kaçırdı. Bebeği kaçıranların Suriye uyruklu olduğu iddia edildi. Polis bebeği kaçıranları bulmak için operasyon başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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