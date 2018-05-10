|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kemer'de minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı
Antalya'nın Kemer ilçesinde otel çalışanlarını taşıyan midibüs ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Mehmet Çatalbaş idaresindeki 03 EV 023 plakalı minibüs, Göynük Mahallesi D-400 karayolunda, otel personelini taşıyan Özkan Köse'nin kullandığı 07 C 82203 plakalı midibüsle çarpıştı.
İki otel çalışanı olay yerinde öldü, sürücüler Çatalbaş ve Köse ile araçlardaki 9 kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Bu haber 245 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI