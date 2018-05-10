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'Yeni sistemde trafik terörü çözülecek'

AK Parti Erzurum Milletvekili Ilıcalı, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile trafik terörünün çözüleceğine inanıyorum." dedi
10 Mayıs 2018 16:59
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'Yeni sistemde trafik terörü çözülecek'

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile trafik terörünün çözüleceğine inandığını söyledi.

Ilıcalı, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bu haftanın Uluslararası Karayolu Trafik Güvenliği Haftası olduğunu anımsatarak, bunun çok hassas bir konu olduğuna işaret etti.

Bu alanda yapılması gerekenlerin bulunduğuna dikkati çeken Ilıcalı, dünyada bir yılda trafik kazalarında 1,2 milyon kişinin yaşamını yitirdiğini, 50 milyon kişinin yaralandığını, bunların sosyoekonomik maliyetinin 518 milyar dolar olduğunu aktardı.

Ilıcalı, trafik kazalarında saatte 158 kişinin, her 3 dakikada ise bir çocuğun hayatını kaybettiğini ifade etti.

Türkiye'deki trafik kazası istatistiklerine de değinen Ilıcalı, 2017'de meydana gelen 410 bin 367 trafik kazasında, 3 bin 530 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğine işaret etti.

"Bundan dolayı da ben buna trafik kazası değil, trafik terörü diyorum." diyen Ilıcalı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, trafik terörünün önlenmesinde ideal olacağını söyledi.

Türkiye'de trafik konusunda birkaç bakanlığın sorumluluğunun bulunduğunu aktaran Ilıcalı, "O zaman demek ki bu iş bir hükümet projesi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, önemli bir projesi. Bunun seçim beyannamesinde de yer alması için Sayın Başbakanımıza bu konuyla ilgili bir öneride bulundum. 24 Haziran seçimlerinde bu konuya ilişkin beklentim çok yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Trafik kazalarında insan faktörünün yüzde 99 olduğuna dikkati çeken Ilıcalı, "Sürücü, yolcu ve yaya olarak hata yapıyoruz. Araç ve yolun payı o kadar küçük ki yani bir bile diyemeyeceğiz. Son 10 yıla baktığımızda bu hiç değişmiyor, insanlar hata yapıyor." dedi.

Türkiye'nin son 15 yılda ulaştırmada önemli işler yaptığını dile getiren Ilıcalı, yapılan 20 bin kilometre bölünmüş yol ile ölümlü trafik kazalarında yüzde 70 azalma sağlandığını, hızlı tren hattı uzunluğunda ise Türkiye'nin dünyada 8. Avrupa'da ise 6. sırada yer aldığını belirtti.

Trafik kazalarının önlenmesi konusundaki önerilerini de sıralayan Ilıcalı, "Denetimde yeni nesil teknolojileri kullanacağız, 7/24 hız ölçümü yapacağız. İleri iletişim teknikleri kullanarak eğitim ve bilinçlendirme ile yasal düzenlemeleri yapalım." diye konuştu.

Ilıcalı, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile trafik terörünün çözüleceğine inanıyorum. Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ön planda alacağı bir konu olsun." ifadesini kullandı.

Kış olimpiyatları Erzurum'da yapılsın çağrısı

Erzurum'un, 2026 Kış Olimpiyatları için aday 7 şehir arasında yer aldığını da aktaran Ilıcalı, kış olimpiyatlarının bu ilde yapılması temennisinde bulundu.

İYİ Parti'ye geçen CHP'li 15 milletvekilinin tekrar partilerine dönmesini nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine de Ilıcalı, "TBMM'yi en saygın kurum yapmalıyız. Bunun için de atacağımız her adım, yapacağımız her şey çok önemli." dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı adaylarını ziyaretini nasıl değerlendirdiği sorusuna ise Ilıcalı, "Bence çok güzel bir hareket. Bu görüşmelerde de vatandaşa daha fazla güven gelir, huzursuzluktan kaçınılır." karşılığını verdi.

Ilıcalı, İnce'nin ziyaretini çok anlamlı ve önemli bulduğunu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, randevu talebine karşılık verip görüşmesinin de güzel olduğunu vurguladı.

Hüseyin Gazi Kaykı
Anadolu Ajansı
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