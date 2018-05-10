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Öğretmenlerin ek dersleri yatmadı
Ülke genelinde Öğretmenlerin ek dersleri yatmadı. Ne zaman yatırılacağına dair de bir açıklama yapılmadı.
Yeni sisteme geçiş krize yol açtı. Bilen olmadığı için işlem de yapılamıyor.
Tüm Ödemeler sarktı. Her ayın başında hesaplara yatması gereken öğretmenlerin ek dersi ile ilgili olarak il ve ilçelere göre sorunlar sürekli yaşanmakta.
Ek derslerin yatırılması için bir sistem oturmadı bu ay ise ülke genelinde sorun yaşandı.
Sorun devam ediyor. Ne zaman yatırılacağına ilişkin de bir açıklama yok.
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