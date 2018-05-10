|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
İşte Muharrem İnce ve eşinin mal varlığı
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hakkari'de düzenlediği mitingte kendisinin ve eşinin mal varlığını açıkladı. Altına imzasını attığı mal beyanını gazetecilere de dağıtan İnce ve eşinin; evleri, babalarından kalma köydeki tarlaları ve araçlarının bedelleri dahil toplamda 2 milyon 206 bin liralık mal varlığı bulunuyor
BANKA HESAPLARI: 100 BİN LİRA, 20 BİN DOLAR, 30 BİN EURO PARA, 31 BİN LİRA BORÇ
İnce çiftinin banka hesaplarında bulunan paralarının miktarı şöyle; 100 bin
Türk lirası. 20 bin ABD doları, 30 bin euro. İnce çiftinin 40 bin lira değerinde
225 gram da altınları var.
GAYRIMENKUL: 1 MİLYON 350 BİN LİRA
Muharrem İnce ve eşinin; 100 bin lira değerinde Edirne'de bir evleri, toplam 200 bin lira değerinde Edirne'de Elmalıkköyü ve Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde 2 ayrı tarlaları, Edirne, Fevziçakmak Caddesi'nde 150 bin lira değerinde bir evleri, Elmalıkköyü'nde 300 bin lira değerinde içerisinde bir evin bulunduğu arsaları, merhum babasından kalma tarla hissesi ile Ankara Çankaya'da 600 bin lira değerinde bir evleri bulunuyor.
517 BİN LİRA DEĞERİNDE 3 ARAÇ
İnce çiftinin kredi borcu süren 109 bin lira değerinde 2016 model BMW marka otomobilleri, yine kredi borcu süren 2012 model 80 bin lira değerinde Mercedes marka bir otomobilleri ile 328 bin lira değerinde 2015 model BMW marka bir otomobilleri var.
3 TABANCA BİR TÜFEK: 20 BİN LİRA
Muharrem İnce'nin ayrıca 2 bin lira değerinde Baretta, 8 bin lira değerinde Sig Sauer ve 5 bin lira değerinde Colt marka olmak üzere 3 tabancası ile 5 bin lira değerinde CZ marka bir tüfeği bulunuyor.
Sözcü
Bu haber 8,728 defa okundu. 18 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI