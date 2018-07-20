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Danıştay'dan, sözlü sınav soruları tutanağa yazılmalı kararı

Danıştay 12. Dairesi, sözlü sınav sorularını tutanağa yazmayan ve her bir soruya verilen yanıtın üyelerce nasıl değerlendirildiği belirtilmeden yapılan sözlü sınav işlemini iptal etti
20 Temmuz 2018 00:05
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Danıştay'dan, sözlü sınav soruları tutanağa yazılmalı kararı

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından yapılan sözlü sınav uygulamasında bir aday 56,25 puan takdir edilerek başarısız sayılmıştır.

Açılan davada idare mahkemesi, kurumu haklı bulmuştur.

Ancak temyizde, Danıştay 12. Dairesi, üyelerin yönetmeliğe uygun olarak belirlenmemesi, sözlü sınav sorularının ve her bir soruya üyeler tarafından verilen notların tutanağa bağlanmamış olması nedeniyle, nesnel bir değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığına karar vermiş ve sözlü sınavdan başarısız sayılma işlemini iptal etmiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI
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