|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Danıştay'dan, sözlü sınav soruları tutanağa yazılmalı kararı
Danıştay 12. Dairesi, sözlü sınav sorularını tutanağa yazmayan ve her bir soruya verilen yanıtın üyelerce nasıl değerlendirildiği belirtilmeden yapılan sözlü sınav işlemini iptal etti
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından yapılan sözlü sınav uygulamasında bir aday 56,25 puan takdir edilerek başarısız sayılmıştır.
Açılan davada idare mahkemesi, kurumu haklı bulmuştur.
Ancak temyizde, Danıştay 12. Dairesi, üyelerin yönetmeliğe uygun olarak belirlenmemesi, sözlü sınav sorularının ve her bir soruya üyeler tarafından verilen notların tutanağa bağlanmamış olması nedeniyle, nesnel bir değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığına karar vermiş ve sözlü sınavdan başarısız sayılma işlemini iptal etmiştir.
İŞTE MAHKEME KARARI
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 3,741 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI