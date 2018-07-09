1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YÖK'ten, Mesleki Eğitim Fakültesi mezunları için bir derece kararı

Yükseköğretim Kurulu, Teknik Eğitim Fakültesinin Teknik Öğretmen unvanı alan programları ile Mesleki Eğitim Fakültesinin Teknik Öğretmen unvanı alan programlarının eşdeğer olduğuna karar verdi.
09 Temmuz 2018 11:05
Yazdır
YÖK'ten, Mesleki Eğitim Fakültesi mezunları için bir derece kararı

Yükseköğretim Kurulu, Mesleki Eğitim Fakültesi mezunlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36 ncı maddesinin A/2 fıkrasında yer alan fakülte mezunlarına verilen 1 (bir) derece hakkından, her ne kadar kanunda Mesleki Eğitim Fakültesi ifadesi geçmese bile mezkür kanun hükmünün 1977 yılında yayımlandığını, Mesleki Eğitim Fakültelerinin ise 1982 yılında açıldığı gözönüne alınarak Teknik Eğitim Fakültesi Teknik Öğretmen unvanı alan programları ile Mesleki Eğitim Fakültesinin Teknik Öğretmen unvanı alan programlarının aynı kapsamda değerlendirilmesi gerektiğine karar vermiştir.

İŞTE YÖK YAZISI
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haber 48,064 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
En yüksek Devlet memurunun kim olduğu belli oldu
09 Temmuz 2018 19:17		 Memura Temmuz'da 3 ayrı zam
07 Temmuz 2018 07:05
BUMKO Temmuz 2018 Maaş Katsayılarını yayımladı
04 Temmuz 2018 11:25		 SGK'dan emekli aylıkları artışı için açıklama
03 Temmuz 2018 14:01
ÖGESEN: Yeni dönemde akademik teşvik alabilmek zorlaşacak
27 Haziran 2018 17:43		 Göç İdaresi personeline 50 saate kadar fazla çalışma
24 Haziran 2018 10:17
Hangi halde verilen oy geçersiz sayılır?
23 Haziran 2018 20:00		 Bayramda çalışanlara çifte yevmiye
16 Haziran 2018 07:45
4 yaşa kadar anneye destek
09 Haziran 2018 08:50		 Enflasyona göre emekliye ve çiftçiye zam
09 Haziran 2018 06:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Yeni KHK yayımlandı... Teşkilat kanunları lağvedildi
Sosyal medyada dolaşan iki ayrı Kabine listesi
Yeni KHK ile 4 kamu kurumu kapatıldı
Emekli ve memura ilk ödeme geliyor...
Yeni başlayan vekil ve bakanlar ne kadar maaş alacak?
657 sayılı Kanunun, toplam 55 maddesinde, teknik düzenlemeler yapıldı
Seçilemeyen MHP'li aday Bakan olacak
Herkesi FETÖ'cü diye ihbar eden profesör KHK ile ihraç edildi
Flaş! Tüm Bakanlık müşaviri kadroları iptal edildi
İYİ Parti'de el öpme krizi: Derhal terk etsinler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kendini bir yere ait hissetmemek 1
bayat ekmek 3
cirit atmak 1
ulaşgkc 1
annemin yarası 1
Aynen öyle 5
Torino atı 4
Metinalkan 5
henry onyekuru 4
bertaraf et 1
SON İLANLAR
Balıkesir Kepsut Belediyesi Memur Alım İlanı
Yunak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Elazığ Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ Engelli İşçi Alım İlanı
Hatay İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Türk Patent Kurumu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam