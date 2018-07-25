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Özel okul personeli siyasi partiye üye olabilir mi?
Özel eğitim kurumlarında görev yapan eğitim personeli herhangi bir siyasi partiye üye olabilir mi, çalışma yapabilir mi, görev alabilir mi?
MEB Özel Eğitim Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü özel okullarda görevli eğitim personelinin siyasi çalışmalarına yönelik görüş yazısı verdi.
Verilen görüş yazısında özel öğretim kurumundaki eğitim personelinin siyasi partiye üye olamayacağı, görev alamayacağı belirtilmiş, bunların yapılabilmesi için bu görevlerden ayrılınması gerektiği vurgulanmıştır.
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