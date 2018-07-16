1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2018 \ OHAL Komisyonu Kararları

Albatros fişlemesine dair OHAL Komisyonu kararı

OHAL Komisyonu, Albatros kod adlı gizli tanığın verdiği listede, FETÖ tarafından 5. kategoride gösterilen adliye çalışanının başvurusunu reddetti.
16 Temmuz 2018 11:45
Yazdır
Albatros fişlemesine dair OHAL Komisyonu kararı

OHAL Komisyonu, Albatros kod adlı gizli tanığın verdiği listede, FETÖ tarafından 5. kategoride gösterilen adliye çalışanının başvurusunu reddetti.

Kararda, 5. numaralı kategorinin, FETÖ tarafından güvenilen ve geçmişte FETÖ ile irtibatlı kişileri gösterdiği ifade edilmiştir.

İşte Ohal Komisyonu kararı
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haber 18,578 defa okundu. 12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
OHAL Komisyonu kararıyla görevine dönecek
11 Temmuz 2018 00:05		 GSM hattının verdiği sinyallerden Bylock kullanmadığı tespit edildi
03 Temmuz 2018 00:08
Hattı arkadaşına vermiş, beraat kararı almıştı. İşte OHAL Komisyonu kararı
29 Haziran 2018 00:05		 OHAL Komisyonu, Bylock dahi olsa, davası devam eden dosyaları karara bağlamamalı! İşte örnek olay
28 Haziran 2018 14:55
Wi-Fi şifresini karşı komşusuna vermişti. İşte OHAL Komisyonu kararı
28 Haziran 2018 00:01		 Kritersiz Enerji Bakanlığı personeline ilişkin OHAL Komisyonu kararı
27 Haziran 2018 11:45
Hakkında bir soruşturma da olmayan TPAO personeline ilişkin OHAL Komisyonu
25 Haziran 2018 10:05		 679 ile ihraç edilen personele dair komisyon kararı
24 Haziran 2018 00:26
Ortak wi-fi kullanan Jandarma personeline ait karar
23 Haziran 2018 00:02		 OHAL Komisyonu bir bank asya hesabını inceledi. İşte karar
22 Haziran 2018 15:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
'Diğer cemaat ve tarikatlara da operasyon gelebilir'
Sözlüde 60 altı puan verilen öğretmen adayları, Ziya Selçuk'u bekliyor
Hakan Şükür'ün mesajına büyük tepki
Memurlar.net'te yer alan haber sonrasında Çalışma Meclisi maddesi değişti
Teşkilat kararnameleri kamu personelini nasıl etkileyecek?
11 ve 12 nolu kararnameler yayımlandı
1117 sözleşmeli personel alımı için başvurular başladı
30 maddelik 'kısmi OHAL' düzenlemesi geliyor
Sihirbaz Aref Ghafour'ı kobra yılanı soktu... Ölümle pençeleşiyor
Albatros fişlemesine dair OHAL Komisyonu kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Domagoj Vida 4
kolinda grabar kitarovic 1
13.07.2018 rafael nadal vs novak djokovic maçı 1
fıstık ezmesi 1
Kylian Mbappe 2
kibir zavallısı 1
domatesin kilosunun 7 tl olması 1
luka modric 1
william carvalho 1
solculuk 2
SON İLANLAR
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 257 Öğretim Üyesi Alacak
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Osmancık Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Beyler Sulaması Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Nevşehir Hacıbektaş SYDV Alım İlanı
Kırıkkale Sulakyurt SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam