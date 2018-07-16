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Albatros fişlemesine dair OHAL Komisyonu kararı
OHAL Komisyonu, Albatros kod adlı gizli tanığın verdiği listede, FETÖ tarafından 5. kategoride gösterilen adliye çalışanının başvurusunu reddetti.
OHAL Komisyonu, Albatros kod adlı gizli tanığın verdiği listede, FETÖ tarafından 5. kategoride gösterilen adliye çalışanının başvurusunu reddetti.
Kararda, 5. numaralı kategorinin, FETÖ tarafından güvenilen ve geçmişte FETÖ ile irtibatlı kişileri gösterdiği ifade edilmiştir.
İşte Ohal Komisyonu kararı
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