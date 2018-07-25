1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Görevlendirme yazısını tebliğden imtina etmek ceza nedeni midir?

Konya Bölge İdare Mahkemesi, görevlendirme yazısını tebliğden imtina eden ve şerh yazan öğretmene verilen disiplin cezasını iptal etti
25 Temmuz 2018 14:04
Yazdır
Görevlendirme yazısını tebliğden imtina etmek ceza nedeni midir?

Antalya'da çalışan bir öğretmen, görevlendirme yazısını tebliğden imtina etmiştir. Öğretmen görevlendirme yazısının iptali için de bir dilekçe yazmıştır. Dilekçede, okulunda normunu dolduracak kadar dersi olduğu, kendisiyle aynı branşta 3 öğretmen bulunmasına karşın kendisinin görevlendirilmek istenmesinin uygun olmadığını belirtmiştir.

İdare ise yapılan soruşturma sonrasında, görevlendirme işlemini tebliğ etmediği gerekçesiyle öğretmene kınama cezası vermiştir.

Ancak öğretmen, görevlendirmesinin yapıldığı okulda göreve başlamıştır.

Bölge İdare Mahkemesi, öğretmenin sadece itiraz için tebliğden imtina ettiğini ve göreve başlamış olmasını gerekçe göstererek verilen kınama cezasını iptal etmiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 3,722 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kavgadan dolayı atılan memur, BİM'de davayı kazandı
24 Temmuz 2018 14:04		 İdare Mahkemesi, morbeyin mağdurunun açtığı davada, idareyi haklı buldu
24 Temmuz 2018 00:05
Facebook'tan yapılan paylaşıma disiplin cezasına iptal kararı
04 Temmuz 2018 00:05		 Görevli olmasına rağmen bayram tatilinde göreve gelmeyen memura verilen disiplin cezasına iptal kararı
12 Haziran 2018 10:04
Daire Başkanları, önceki bir görevi esnasındaki fiilleri gerekçe gösterilerek görevinden alınabilir mi?
19 Nisan 2018 14:04		 Disiplin soruşturması kapsamında gönderilen savunma davetiyesi neleri içermelidir?
16 Nisan 2018 00:03
Takipsizlik kararına rağmen, Genel Müdür yardımcısı görevine dönemedi
10 Nisan 2018 11:44		 Basına bilgi verdiği iddiasıyla verilen cezaya iptal kararı
05 Nisan 2018 20:20
İlçe milli eğitim müdürünün yetkisiz imza atmadığı mahkemece onaylandı
15 Mart 2018 00:04		 Akıl sağlığından şüphe edilen bir öğretmenle ilgili nasıl işlem tesis edilmeli?
19 Şubat 2018 10:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'de Yozgat sorusu ters köşe yaptı
4 Bakan yardımcısı, 2 başkan ve 2 başdanışman atandı
Bedellide 1 gün sürprizi
MEB Bakan yardımcılığına atanan İbrahim Er ve Reha Denemeç kimdir?
34 komiser yardımcısına gözaltı kararı
Kadın doktor astsubay eşinin silahıyla intihar etti
Çalışma Bakan yardımcıları Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen kimdir?
Engelli raporuyla vergiden muaf olan sürücülere kötü haber
İşte kare kare himmet ihaneti
'Cemaatlerin denetlenmesinden başka çare yoktur'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sebepsiz yere gülmek 2
Augenblick 4
karnıyarık 1
Abbiiee 2
Vandallık 1
unutmak 1
müsait bi yerde inmek 3
idam cezası 1
şevket senin daha çok kazanman gerek 2
tarhana çorbası 1
SON İLANLAR
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 1 Geçici İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi 86 Sözleşmeli Personel Alacak
ÖSYM Başkanlığı Avukat Alım İlanı
Çardaklı Belediyesi Tahsildar Alım İlanı
Konya Doğanhisar SYDV Personel Alım İlanı
Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı
Lice Belediyesi Peyzaj Mimarı Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personel Alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam