Görevlendirme yazısını tebliğden imtina etmek ceza nedeni midir?

Antalya'da çalışan bir öğretmen, görevlendirme yazısını tebliğden imtina etmiştir. Öğretmen görevlendirme yazısının iptali için de bir dilekçe yazmıştır. Dilekçede, okulunda normunu dolduracak kadar dersi olduğu, kendisiyle aynı branşta 3 öğretmen bulunmasına karşın kendisinin görevlendirilmek istenmesinin uygun olmadığını belirtmiştir.

İdare ise yapılan soruşturma sonrasında, görevlendirme işlemini tebliğ etmediği gerekçesiyle öğretmene kınama cezası vermiştir.

Ancak öğretmen, görevlendirmesinin yapıldığı okulda göreve başlamıştır.

Bölge İdare Mahkemesi, öğretmenin sadece itiraz için tebliğden imtina ettiğini ve göreve başlamış olmasını gerekçe göstererek verilen kınama cezasını iptal etmiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI