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2018 \ OHAL Komisyonu Kararları

Sendika ve gazete aboneliği, derneğe bağışa dair OHAL Komisyonu kararı

OHAL komisyonu, 14 ay boyunca FETÖ sendikasına üye olan, gazete aboneliği bulunan ve 2014 yılında Kimse Yok Mu Derneğine bağışta bulunan memurun göreve iade yönündeki başvurusunu reddetti.
20 Temmuz 2018 10:06
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Sendika ve gazete aboneliği, derneğe bağışa dair OHAL Komisyonu kararı

OHAL Komisyonu, 2015 ve 2016 yılında toplamda 14 ay boyunca sendika üyeliğinde kalan, gazete aboneliği bulunan ve 2014 yılında Kimse Yok Mu Derneğine bağışta bulunan Tarım Bakanlığı memurun göreve iade yönündeki başvurusunu reddetti.

İŞTE OHAL KOMİSYONU KARARI
Memurlar.Net - Özel

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