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8 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
1- İYİ Parti TBMM Grubu ilk toplantısını yapacak.
(TBMM/14.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerdeki durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si koşulacak.
(Silverstone/16.10)
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