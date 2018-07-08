1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milletvekillerinin yemin töreni tamamlandı

TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem milletvekillerinin yemin töreni sona erdi.
08 Temmuz 2018 01:27
Yazdır
Milletvekillerinin yemin töreni tamamlandı

Genel Kurul'da milletvekillerinin yemini 10.5 saat sürdü. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu nedeniyle, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ikinci en yaşlı üye sıfatıyla birleşimi yönetti.

AK Parti'nin yeni milletvekillerinden olan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu da and içen milletvekilleri arasında yer aldı. AK Parti Sakarya Milletvekili Sofuoğlu, AK Parti sıralarının yanı sıra izleyici locasından da alkış aldı.

Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, yeminini yaptıktan sonra yerine geçmeden önce, CHP sırasının en önünde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve grup başkanvekilleri ile tokalaştı.

TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, yemin eden milletvekillerini alkışlayan izleyicileri zaman zaman uyardı.

Yemin metnini hızlı okuyan HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, TBMM Geçici Başkanı Yılmaz'ın uyarısıyla yeminini tekrarlamak durumunda kaldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli milletvekillerinin yemin törenini sonuna kadar takip etti. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, yemin töreninin sonuna doğru bazı HDP milletvekilleri ile salondan ayrıldı.

Yemin sırası gelen milletvekillerinin yakınları, sırayla izleyici locasına alınarak milletvekillerinin yeminini izledi.

Katıldıkları ilk birleşimin başında ant içecek

Durmuş Yılmaz, milletvekili yemininin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, bu birleşimde and içemeyen milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu'na katıldıkları ilk birleşimin başında and içeceklerini bildirdi.

TBMM Başkanlığı için gösterilecek adayların isimlerinin bugünden itibaren, beş gün içerisinde TBMM Geçici Başkanlık Divanı'na bildirilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Başkan adayları, 11 Temmuz Çarşamba günü saat 24.00'e kadar bildirilebilecek." dedi.

Yılmaz, Meclis Başkanlığı seçimine 12 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'de başlanacağını kaydetti.

"Deniz Baykal'a acil şifalar diledi"

27. Yasama Parlamentosu'nun en yaşlı üyesinin CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal olduğunu aktaran Yılmaz, "TBMM İçtüzüğüne göre, TBMM Geçici Başkanlığını en yaşlı üye sıfatıyla Deniz Baykal'ın yapması gerekirdi. Ancak Baykal sağlık durumu nedeniyle bu görevi ifa edemedi, ikinci en yaşlı üye sıfatıyla bu görevi benim ifa etmem gerekmiştir. Başkanlık Divanı olarak Sayın Baykal'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.

TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, birleşimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni için, 9 Temmuz Pazartesi günü saat 16.30'de toplanmak üzere kapattı.
Anadolu Ajansı
Bu haber 2,068 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Törene katılanlara anlamlı hediye
09 Temmuz 2018 19:36		 Erdoğan için 101 pare top atışı
09 Temmuz 2018 19:30
HSK'de müsteşarın görevleri bakan yardımcısına verilecek
09 Temmuz 2018 19:20		 Radyo ve televizyonlara 90 dakika 'eğitici yayın' zorunluluğu
09 Temmuz 2018 19:12
Başkan Erdoğan: Allah bizi milletimize mahcup etmesin
09 Temmuz 2018 19:09		 'Son Başbakan' Yıldırım, 002 ile son kez TBMM'ye gitti
09 Temmuz 2018 19:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninden izlenimler
09 Temmuz 2018 19:02		 BTK'nın başkanı ve üyeleri, Cumhurbaşkanınca atanacak
09 Temmuz 2018 18:59
Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kanunlarında değişiklik
09 Temmuz 2018 18:56		 TETAŞ EÜAŞ bünyesine dahil edildi
09 Temmuz 2018 18:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Yeni KHK yayımlandı... Teşkilat kanunları lağvedildi
Sosyal medyada dolaşan iki ayrı Kabine listesi
Yeni KHK ile 4 kamu kurumu kapatıldı
Emekli ve memura ilk ödeme geliyor...
Yeni başlayan vekil ve bakanlar ne kadar maaş alacak?
657 sayılı Kanunun, toplam 55 maddesinde, teknik düzenlemeler yapıldı
Seçilemeyen MHP'li aday Bakan olacak
Flaş! Tüm Bakanlık müşaviri kadroları iptal edildi
Herkesi FETÖ'cü diye ihbar eden profesör KHK ile ihraç edildi
İYİ Parti'de el öpme krizi: Derhal terk etsinler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ben böyleyim 1
Garibnüvaz 3
Benim o ben 1
yabancı futbolcuların hanımları 1
sabah sabah 4
jack wilshere 2
milletvekili aday adayı 1
düğün fotoğrafçısı 1
ingiltere milli takımı 2
idal 1
SON İLANLAR
Balıkesir Kepsut Belediyesi Memur Alım İlanı
Yunak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Elazığ Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ Engelli İşçi Alım İlanı
Hatay İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Türk Patent Kurumu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam