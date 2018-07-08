9 bini polis, 6 bini asker, toplamda 18 bin kişi ihraç edildi

Kurumlarından daha önce ayrılan, TSK'dan 324, Emniyet Genel Müdürlüğünden 1167 ve jandarmadan 35 personelin rütbeleri 701 sayılı KHK ile alındı

OHAL kapsamında çıkartılan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi.

OHAL kapsamında çıkartılan 701 sayılı KHK ile Jandarma Genel Komutanlığından 649 subay, astsubay ile uzman çavuş ihraç edildi.

OHAL kapsamında çıkartılan 701 sayılı KHK ile 4 Vali Yardımcısı ve 4 Kaymakam meslekten ihraç edildi.

OHAL kapsamındaki 701 sayılı KHK ile Adalet Bakanlığından aralarında hakim adayı, infaz ve koruma memurlarının da bulunduğu 1052 kişi ihraç edildi.

701 Sayılı KHK ile Kara Kuvvetlerinden 3 bin 77, Deniz Kuvvetlerinden bin 126, Hava Kuvvetlerinden bin 949 subay ve astsubay ihraç edildi.



Emniyet Genel Müdürlüğünden 8998, Milli Eğitim Bakanlığından 658 kişi ihraç edildi

İŞTE KURUMSAL BAZDA SAYILAR

TBMM: 3

YSK: 1

AFAD: 6

Atatürk Kültür, Dil ve tarih: 2

Diyanet İşleri Başkanlığı: 240

Türkiye Kalkınma Bankası: 3

TRT: 2

TİKA: 1

Adalet Bakanlığı: 1052

Aile Bakanlığı: 1

Bilim, Sanayi ve Tek. Bakanlığı: 2

Türk Patent: 1

TSE: 3

SGK:11

İŞKUR: 5

Çevre ve Şehircilik: 10

Tapu ve Kadastro: 7

İller Bankası: 3

Dışişleri Bakanlığı: 38

Enerji Bakanlığı: 7

TEDAŞ: 1

TPAO: 5

Gençlik Bakanlığı:7

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: 21

ÇAYKUR: 4

TİGEM: 1

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı: 10

İçişleri Bakanlığı: 31

Emniyet Genel Müdürlüğü: 8998

Jandarma Gn. Kom: 649

Sagil Güvenlik Kom: 192

Belediye personeli: 49

Kamu Düzeni ve Gün. Müsteşarlığı: 1

Göç İdaresi Genel müdürlüğü:3

Kalkınma Bakanlığı: 2

Kültür ve Turizm Bakanlığı: 9

Maliye Bakanlığı: 9

Şeker Fabrikaları: 1

Gelir İdaresi Başkanlığı: 6

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Stand. Kurumu: 1

Milli Eğitim Bakanlığı: 658

Genelkurmay Başkanlığı: 10

Milli Savunma Bakanlığı: 12

Kara Kuvvetleri Komutanlığı: 3077

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: 1126

Hava Kuvvetleri Komutanlığı: 1949

NATO POL: 1

Orman ve Su İşleri Bakanlığı: 6

Sağlık Bakanlığı: 90

Ulaştırma Bakanlığı: 3

DHMİ: 4

PTT: 41

BTK: 4

Türkiye Demiryolu makinaları: 1

TCDD: 1

Üniversiteler Akademik: 199

Üniversiteler İdari: 52

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