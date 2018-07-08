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8 Temmuz 2018 tarihli üst düzey kadrolara atama kararları
8 Temmuz 2018 tarihli atama kararı yayımlandı.
Başbakanlık Müşaviri Abdulrahman ILHAN'm başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Abdullah YAVAŞ'm yeniden atanması, 1211 sayılı Kanunun 22/A maddesi gereğince uygun görülmüştür.
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/345
1. Adli Tıp Kurumu:
- Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Ali Ulvi ÇALIK'm,
- Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Göğüs Hastalıktan Üyeliğine Uzm. Dr. Özlem Saniye İÇMELİ'nin,
- Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Serdar ÖZDİL'in,
- Altıncı Adli Tıp ihtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Ebru YILMAZ'm,
atanmaları;
- Başkan Yardımcılığına, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa OKUDAN'jn,
- Birinci Adli Tıp ihtisas Kurulu Beyin ve Sinir Cerrahisi Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Aydın AYDOSELİ'nin,
- Üçüncü Adli Tıp ihtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine, Sağlık BilimlerT.Üniversiteşi İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Sağlık Uyguİasria ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr, Ömer ÇELİK'in,
- Altıncı Adlı Tıp İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul
Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi'Uzman Tabip kadrosunda olup Cerrahpaşa? Tıp Fakültesinde görevli Doç. Dr. Şenol TURAN'm, ' ...
- Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif İNANICI'nm,
- Sekizinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kadın Hastalıkları ve Doğum Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim.Üyesi Prof. Dr. Rıza MADAZLI'nın,
- Sekizinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi öğretim Üyesi Prof,Dr, Fehmi MERCANOĞLU'nun,
görevlendirilmeleri:
2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim feflnuiiuntüı' 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
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