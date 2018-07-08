Konut kredisinde toplam 200 milyar aşıldı

Türkiye ekonomisinin, yan sektörleriyle birlikte lokomotifi olan konutta, kamu bankalarının başlattığı "10 yıl vade, 0.98 faiz" kampanyası ile üretici firmaların "% 20 indirim, % 5 peşinat" uygulaması, bankaların konut kredisi hacmini tarihi zirveye taşıdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, kampanyaların başladığı 11 Mayıs'ta 194.4 milyar lira olan konut kredisi hacmi, geçen hafta sona eren kampanya ile birlikte 29 Haziran'da 200.4 milyar liraya çıktı.

KAMU LOKOMOTİF

Konut kredisi hacmi tarihinde ilk kez 200 milyar lirayı geçerken, artışta lokomotifliği kamu bankaları üstlendi. Kamu bankalarının 11 Mayıs'ta 86.7 milyar lira olan konut kredileri, bu dönemde 94.2 milyar liraya çıktı. Kamu bankaları, konut kredisindeki artışın tamamına imza atarken, özel ve yabancı bankaların kredi hacmi geriledi. Konut kredilerinde son 1 yılda yaşanan 20 milyar liralık artışın da tamamını kamu bankaları sırtladı. Son bir yılda özel bankaların konut kredisi hacmi 1.2 milyar TL daraldı.

İKİNCİ EL CANLANDI

2 milyona yakın konut stokunu eritmek için başlatılan kampanya, özellikle ikinci elde etkili oldu. Kampanyanın başladığı mayıs ayında toplam konut satışları yüzde 2.7 azalarak 119 bin 655'e geriledi. Konut satışlarındaki düşüş nisanda yüzde 9.9 olmuştu. İpotekli satışlarda yüzde 35.6 olan düşüş yüzde 11.7'ye geriledi. Nisanda yüzde 11.1 azalan ikinci el satışları ise mayısta yüzde 1 arttı.

SIFIR KONUTA YENİ MODEL

İkinci el satışlarda kampanyanın etkisiyle canlanma yaşandığını belirten inşaat firmaları, sıfır konut piyasasına yönelik olarak de yeni bir model üzerinde çalışıyor. Bankacılık sektörünün önderliğinde sıfır konut satışlarının desteklenebilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile görüşmeler devam ederken, kurumun rekabet şartlarını ihlal etmeyecek yeni bir düzenleme için görüş aldığı belirtiliyor.

ATİLLA SERDAR HAMZAOĞLU