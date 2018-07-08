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Başbakanlık, 5 ihraçta, gerekçeyi silmeyi unuttu

701 sayılı KHK'da İŞKUR'a dair ihraç listesinde gerekçe bölümü de yer aldı
08 Temmuz 2018 06:59
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Başbakanlık, 5 ihraçta, gerekçeyi silmeyi unuttu

701 sayılı KHK 8 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

KHK'nın ihraç bölümünde 9 bini polis, 6 bini asker, toplamda 18 bin 632 isim yer aldı.

Ancak, yayımlanan listelerin İŞKUR'a ait bölümünde, ihraç nedenlerini gösterir kısım da yer aldı.

Başbakanlık'ın İhraç gerekçesi kısımlarını çıkarmayı unuttuğunu tahmin ediyoruz.

İşte KHK'nın ilgili bölümü
Memurlar.Net - Özel

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