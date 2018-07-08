|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Bartın Irmağı'na giren yunus ile ilgili çalışmalar devam ediyor
Bartın Irmağı'na giren yunusun denize ulaşabilmesi için 3 gündür çalışmalar gece-gündüz devam ed
Yer: Bartın Böylesi ne görüldü ne de duyuldu
Bartın Irmağı'na giren yunusun denize ulaşabilmesi için 3 gündür çalışmalar gece-gündüz devam ediyor.
Salı günü Bartın Irmağı'na giren yunus AFAD, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı dalgıç timi tarafından küreklerle bota vurularak ses çıkarılması sonucu denize yönlendirildi. Perşembe günü, aynı yunus yeniden ırmağa girdi. Bu sefer ırmağın içerisinde yaklaşık 10 kilometre ilerleyen yunusun denize ulaşması için Sahil Güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri yeniden seferber oldu.
3 metre uzunluğundaki yunusun bulunduğu yeri terk etmemesi üzerine, AFAD ekipleri gece gündüz yunusun hareketlerini izlemek için nöbet tutmaya başladı. AFAD ekipleri yunusun davranışlarının araştırıldığı birçok üniversite ile irtibata geçti. AFAD, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri botları ırmağa indirerek, demir boruları vurarak, ses yaptı. Ancak yunus bulunduğu yerden ayrılmadı. Irmak kenarında toplanan vatandaşlar ise çalışmaları merakla izledi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Bu haber 826 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI