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İsim isim KHK ile göreve iade edilen personeller
Resmi Gazete'de ihraç ve iade KHK'sı yayımlandı. 701 sayısı KHK ile İsim isim KHK ile göreve iade edilen personeller
Resmi Gazete'de ihraç ve iade KHK'sı yayımlandı. 701 sayısı KHK ile İsim isim KHK ile göreve iade edilen personeller
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 30 personel göreve iade edildi
TMSF'de 1 kişi göreve iade edildi
İŞKUR'da 1 kişi göreve iade edildi
EÜAŞ'ta 1 kişi göreve iade edildi
Tarım Bakanlığı'nda 6 kişi göreve iade edildi
Milli Eğitim Bakanlığı'nda 1 kişi göreve iade edildi
İşte Göreve iade olan askeri personeller
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