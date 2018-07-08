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AK Parti-MHP ittifakı Meclis'te devam edecek

24 Haziran seçimlerinin ardından yeni dönemin TBMM'deki ilk yemin töreni önemli mesajlar verdi. "AK Parti-MHP ittifakı sanılandan daha derin ve işlevsel olacak gibi görünüyor" HABERTURK.COM Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, yeni dönemin kodlarını yazdı
08 Temmuz 2018 07:50
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AK Parti-MHP ittifakı Meclis'te devam edecek

AK Parti- MHP ittifakının önümüzdeki sürece dönük işlerliği, Meclis açılışında bize çok net fikirler verdi. Meclis'in ilk gününde yeni dönemin şifrelerine ve kabinenin yapısına ilişkin de önemli ipuçları vardı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da kabinenin perspektifini ve odaklanacağı sorun alanlarını net şekilde ortaya koydu. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim: AK Parti-MHP ittifakı sanılandan daha derin ve işlevsel olacak gibi görünüyor...

Meclis Başkanlığı adaylığı için AK Parti'nin adayını destekleyeceğini daha önce açıklamıştı MHP. Başbakan Binali Yıldırım da teamüllere uygun bu centilmence tavra karşılık yine centilmence bir tavırla Bahçeli'yi ziyaret ederek, adaylığını kendisine iletti, Bahçeli'nin desteğini perçinledi.

AK Parti Grup Başkanı ve Grup başkanvekillerinin belirlenmesinde de MHP ile ittifakın ruhuna, liyakate ve parti ilkelerine sadakat kriterine uygun isimler seçildi. İlk günün tablosu ve kulislerin nabzı bize, "Bu ittifak sadece Meclis'te değil, diğer alanlarda da işler" diyordu; en azından herkeste böyle bir hassasiyet vardı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grubunda yaptığı konuşmada, hem oluşturacağı Cumhurbaşkanı kabinesi hem de kabinenin odaklanacağı meselelerin ipuçlarını verdi. AK Parti'nin Meclis'te hedeflerinin gerisinde kaldığını samimi şekilde itiraf etti; bu sonucun daha çok çalışmaları gerektiğini gösterdiğini söyledi. Milletin, hassas bir ayar yaparak herkese mesaj verdiğini söylerken, ittifak ortağı MHP'nin de hakkını teslim etti.

Oluşan bu tablonun aynı zamanda bir fırsat olduğunu vurgulayan Erdoğan, ortak akıl ve kolektif aklın işletileceği vurgusuyla devlet idaresinde benimseyeceği yaklaşımı ortaya koydu. Bana sorarsanız kabinesinde MHP tandanslı isimlere de yer verecek. Dahası iş dünyasından ve farklı alanlardan isimlerle içeride ve dışarıda güven artırıcı bazı hamleler yapacak.

AK Parti'nin içine de önemli mesajları olduğu Erdoğan'ın; "Kardeşler topluluğu olarak devam ederiz" dedi. "Bu harekette ben yok, biz var" diye sözlerini sürdürdü. Yeni sistemde zinde ve yorulmayan bir teşkilat beklediğini vurgulayan Erdoğan, "Bize yorgun yakıştırması yapanlar ne denli antrenmanlı olduğumuzun farkında değiller" dedi. Erdoğan, bu yolda aşılması gereken ilk hedefi Mart 2019'daki yerel seçimler olarak gösterdi.

YENİ DÖNEMİN KODLARI

Erdoğan, konuşmasıyla hem teşkilatına hem de AK Parti-MHP ittifakına hedefler gösteriyordu. "Darbeye ve vesayete karşı olacağız derken", MHP'nin genel olarak terörle mücadele ve sinsice gizlenen FETÖ'cülerle mücadelede beklentilerinin gerisinde değildi. Ekonomi konusundaki yapısal sorunlar ve ekonomide kurulan tuzakları ortadan kaldırmaya dönük ortak akıl-kolektif aklın işletilmesi de Erdoğan'ın Türkiye'nin önüne koyduğu bir başka hedefti. Dış politikada bölgesinde ve dünyada iddialı bir Türkiye, hem AK Parti'nin hem de MHP'nin beyannamelerinde vardı. Erdoğan, "Paramızın bolluğundan değil, gönlümüzün zenginliğinden" diyerek burada da ortak hedefi gösterdi.

AK Parti-MHP ittifakının 24 Haziran'da iki sandıkta da gösterdiği politik başarı, önümüzdeki 5 yıllık dönemde, sadece ülke içinde değil, dışarıda da önemli bir teste tabi tutulacak ve belli ki bu başarı, farklı sahalarda işledikçe birçok kesimi şaşırtacak. Artık, ilkeler çerçevesinde ittifaklar dönemi başladı...
Habertürk
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