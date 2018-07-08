Kamu binaları tarih kokuyor

Eskiyen kamu kurumlarının binaları yıkılarak yenilenmeye devam ediyor. Yapımı süren veya proje aşamasında olan binalarda yatay mimari benimsenirken, tasarımda Selçuklu ve Osmanlı tarzı tercih ediliyor. Yapılan binalarda dikkat edilen bir diğer unsur ise mimaride vatandaş ve personelin kullanımında kolaylık sağlayacak ayrıntılara önem verilmesi. 15 Temmuz FETÖ darbecilerin verdiği büyük zarar sonrası Ankara Emniyet Müdürlüğü binası yeni mimari anlayışın son örneklerinden.

184 KAMU BİNASI YENİLENDİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere Türkiye'de 184 tane kamu binası Türk tarihini yansıtan mimari anlayışla tamamlanan projeler arasındaKamu kurumlarında yeni mimari anlayışı kapsamında şuana kadar 184 hükümet konağı yeniden inşa edildi. Sivas Şarkışla, Kastamonu, İzmir Menemen, Kahramanmaraş Elbistan, Mardin Artuklu hükümet konakları yenilenen binalar arasında.

SELÇUKLU VE OSMANLI TARZI

Akıllı bina konseptinde inşa edilen kamu binaları son teknolojik ekipmanlarla donatıldı. Çoğu Hükümet Konağı'nın yeni mimarileri Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden esintiler taşıyor. Ayrıca binaların yatay mimari anlayışla tasarlanmasıyla çok katlı yapılar ile görüntü kirliliğinin önüne geçildi.

Haluk Karakaya