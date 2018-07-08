İmar Barışı'nda proje fırsatçılığı

Türkiye genelindeki 13 milyon yapının imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen ve 'imar barışı' olarak bilinen 'Yapı Kayıt Belgesi'ne başvurular 8 Haziran'da başladı. Bir aylık sürede başvuru sayısı 2 milyonu aştı. Başvurular 31 Ekime kadar devam edecek. Ödeme için ise 31 Aralık tarihine kadar süre var. 65 bin 361 yapının sahibi ödemesini tamamladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kasasına "İmar Barışı" düzenlemesi kapsamında, Yapı Kayıt Belgesi bedeli olarak şimdiye kadar 315 milyon lira girdi.

5 BİN LİRA İSTEYEN VAR

Parasını ödeyip bağımsız birimine kat mülkiyeti tapusu almak isteyen vatandaş ise proje tadilatı için mimarlık ofislerinin kapısını çalmak zorunda kalıyor. Bu talebi fırsat bilen bazı ofislerin yüksek fiyatlarla iş yaptığı eleştirisi var. Mimarlara çizim yaptırmak zorunda olan vatandaştan daire başına 5 bin lira isteyen de var 500 lira isteyen de.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE BUNU YAŞAMIŞTIK

Düzenlemeden kaynaklanan yeni talebi fırsata dönüştürme gayretlerine benzer bir durumla; altı yıl önce kentsel dönüşümün başladığı ilk aylarda karşı karşıya kalmıştık. Mühendisler tarafından belirlenen riskli yapı tespit fiyatında ve bina yıkım fiyatlarında rakamlar havada uçuşmuştu. Bazı bölgelerde daire başına 50 bin liraya kadar fiyat isteyenler vardı. Aradan geçen zaman diliminde bu fiyatlar ciddi oranlarda aşağıya çekildi. Buna benzer tablo şimdi de "İmar Barışı"nda vatandaşların yaptırmak zorunda oldukları proje tadilatları için yaşanıyor. Kapısı çalınan mimarlar, çizim için daire başına farklı fiyat istiyor.

ACELE ETMEYİN TAVSİYESİ

Konuyla ilgili görüştüğümüz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Yapı Kayıt Belgesi alan vatandaşın kat mülkiyeti için acele etmemesini söyledi.

Gürgen, "Vatandaş öncelikle 31 Ekim'e kadar bu tür binaları için Yapı Kayıt Belgesi alsın. Bizim süre sınırlamamız yapı kayıt belgesinin alınması ve ödemelerin en geç 31 Aralık 2018'e kadar yapılması konusunda var. Bağımsız yapıya kat mülkiyet tapusu almak için ise süre kısıtlamamız yok. Vatandaş acele edip yüksek fiyatlardan binalarına mimari çizim yaptırmasın. Bu çizimler sıfırdan çizimler olmayacak, rölöve edilecek. Serbest ekonomide fiyatlar zamanla makul seviyelere gelecek" dedi.

Bir uyarı da bakandan geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, başvurular sırasında ücret karşılığı kendilerini yönlendirmek isteyenlere itibar etmemeleri konusunda vatandaşları uyardı. Yapıların özellikleri ve metrekaresine göre hesaplanacak miktarlara da değinen Özhaseki, "Tarımsal amaçlı basit binalar için metrekareye 200 lira, 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için metrekareye 600 lira, 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için metrekareye bin lira esas alınarak hesap edilecek" bilgisini verdi.

Dönüşüme kaynak

İmar barışı kapsamında toplanan tüm para önümüzdeki yıldan itibaren kentsel dönüşümde kullanılmak üzere yüzde sıfır faizle belediyelere verilecek. Özhaseki, "Böylece her yıl 500 bin konutun yenilenmesi hedefimizi de gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

Emine Açar