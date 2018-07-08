1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Amerikalıların FETO isyanı: Terörist komşu istemiyoruz!

Pensilvanya'daki yoğun güvenlik önlemleriyle korunan FETÖ'nün ini, bölgede yaşayan Amerikalıları tedirgin ediyor. Vietnam gazisi çiftçi David Bonser, "Çeyrek mil ötede, dünya terörist lideri bir komşu ile yaşama ihtimali beni çok endişelendiriyor" dedi. John Favere ise, "Türkiye'de yaptığını Amerika'da da yapar mı, endişem bu" diye konuştu
08 Temmuz 2018 10:03
Yazdır
Amerikalıların FETO isyanı: Terörist komşu istemiyoruz!

ETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Saylorsburg beldesinde dış dünyaya kapalı yaşamı ve örgütün faaliyetleri bölge halkında endişeye neden oluyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, 1999'dan bu yana yaşadığı "Golden Generation (Altın Nesil)" isimli kampı Ross belediye sınırları içerisinde gözlerden uzak bir çiftlikte bulunuyor. Bölgede yaşayan Amerikalı sakinler, FETÖ mensuplarının Saylorsburg beldesindeki gayrimenkul alımları, siyasilere yaptıkları bağışlar, yerel yönetimlerden sağladıkları ayrıcalıklar ve Gülen'in de yaşadığı kampın etrafındaki güvenlik önlemleriyle ilgili rahatsızlıklarını dile getirdi.

BELDE SAKİNLERİ FETÖ KAMPIYLA İLGİLİ TEDİRGİN

Bölgedeki Kostonbador çiftliğinin sahibi 72 yaşındaki David Bonser, FETÖ elebaşı Gülen ve kampıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türk hükümetinin darbe girişimi nedeniyle yargılamak üzere Gülen'i geri istediğini duyduğunu belirten Bonser, "O çok büyük bir ihtimalle burada korunuyor" dedi. FETÖ mensuplarıyla ilgili beldede rahatsızlık olduğunu dile getiren Bonser, "Evet, hakkında şikayetler var. En temel olanı, onlar bu kasabada çifte standart uyguluyor" dedi. Türkiye'de 15 Temmuz'da gerçekleşen FETÖ darbe girişimiyle ilgili yeterince bilgisi olmadığını belirten Bonser, ancak Gülen ve kampta yaşananlarla ilgili endişeleri bulunduğunu vurguladı.

SİLAHLI KORUMALAR VAR

Bonser, "Tabii ki, tabii ki beni endişelendiriyorlar. Oradaki (Gülen'in) yerleşkesine gittim, baktım, dışarıda silahlı korumalar var. İçeri giremezsin. Niye? Ve o yerleşke hiçbir vergi ödemiyor çünkü dini bir kamp. Niçin? Ben burada birçok vergi ödüyorum. Ben vergi veren bir vatandaşım. Niye böyle olmak zorunda, niye bunu incelemiyorlar. Bir şeyler dönüyor ama ben bilmiyorum" şeklinde konuştu.

TERÖRİSTLE KOMŞUYUM

Terör örgütü lideri biriyle komşu olmaktan tedirginliğini dile getiren Bonser, "Çeyrek mil ötede, dünya terörist lideri bir komşu ile yaşama ihtimali beni çok endişelendiriyor. Bu benim ispatlayabileceğim

bir şey değil. Ama bütün haberlerde böyle geçiyor" dedi. FETÖ kampından zaman zaman atış sesleri duyduğunu ancak bunun silah sesi mi yoksa havai fişek mi olduğuna emin olamadığını söyleyen Bonser, "Sanırım otomatik silahları var orada. (Cebinde taşıdığı çakısını göstererek) Eğer oraya bununla girmeye çalışmış olsam, (gülerek) aklından bile geçirme." şeklinde konuştu.

Bonser, FETÖ mensuplarının gece geç saatte kendi çiftliğinin yakınındaki bir alanda paintball oynadıklarını da kaydetti.

SİYASETÇİLERE PARA AKITIYOR

Kasaba yakınındaki Wind Gap bölgesinde yaşayan ve temizlik şirketi işleten John Favere de FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatarak kendi ülkesi için endişelerini dile getirdi. Fevere, "Onun (Gülen) hakkında olan endişem Türkiye'de olan darbe girişimi. Bu ülkedeki amacı ne? Bunu (darbe girişimini) burada da yapar mı? Ne kadar zaman alır? Türkiye'ye yaptığını da Amerika'da da yapar mı, endişem bu." dedi.

HER ŞEYİ KONTROL ALTINA ALMAK İSTİYOR

FETÖ elebaşı Gülen'in takipçilerinin kasabada çok sık gayrimenkul alımları gerçekleştirdiğini belirten John Favere, örgütün Amerikalı siyasilere yaptığı bağışlara dikkati çekti. Favere, "Yönetimi kontrol etmek için bu para nereden geliyor? Sanırım onda çok para var ve istediğini elde etmek için siyasetçilere para akıtıyor. Sadece siyasetçiler değil, aynen darbe girişiminde olduğu gibi polis, kiliseler, üniversiteler vb. işi olduğu her alanı kontrol altına almak istiyor" ifadelerini kullandı.
Yeni Şafak
Bu haber 19,165 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Denizli'de FETÖ davasında karar
09 Temmuz 2018 19:45		 Giresun'da FETÖ operasyonu: 2 tutuklama
09 Temmuz 2018 19:23
Hakkari'de 6 terörist etkisiz hale getirildi
09 Temmuz 2018 18:54		 Darbe sanığı görüntüleri inkar etti
09 Temmuz 2018 18:37
Uşak merkezli FETÖ operasyonu: 5 tutuklama
09 Temmuz 2018 17:16		 Sivil imamdan 'montaj' savunması
09 Temmuz 2018 17:04
Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu
09 Temmuz 2018 17:03		 Öksüz, Sakarya'da aranırken İstanbul'da toplantı yapıyormuş
09 Temmuz 2018 14:01
8-9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
09 Temmuz 2018 13:16		 Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
09 Temmuz 2018 12:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Yeni KHK yayımlandı... Teşkilat kanunları lağvedildi
Sosyal medyada dolaşan iki ayrı Kabine listesi
Yeni KHK ile 4 kamu kurumu kapatıldı
Emekli ve memura ilk ödeme geliyor...
Yeni başlayan vekil ve bakanlar ne kadar maaş alacak?
657 sayılı Kanunun, toplam 55 maddesinde, teknik düzenlemeler yapıldı
Seçilemeyen MHP'li aday Bakan olacak
Flaş! Tüm Bakanlık müşaviri kadroları iptal edildi
Herkesi FETÖ'cü diye ihbar eden profesör KHK ile ihraç edildi
İYİ Parti'de el öpme krizi: Derhal terk etsinler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ben böyleyim 1
Garibnüvaz 3
Benim o ben 1
yabancı futbolcuların hanımları 1
sabah sabah 4
jack wilshere 2
milletvekili aday adayı 1
düğün fotoğrafçısı 1
ingiltere milli takımı 2
idal 1
SON İLANLAR
Balıkesir Kepsut Belediyesi Memur Alım İlanı
Yunak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Elazığ Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ Engelli İşçi Alım İlanı
Hatay İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Türk Patent Kurumu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam