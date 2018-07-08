1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başbakan Yıldırım, köprüdeki intiharı önledi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan bir vatandaş, o sırada köprüden geçmekte olan Başbakan Yıldırım tarafından ikna edilerek intihardan vazgeçti. Başbakan Yıldırım, korumalarının yardımıyla korkuluklardan alınan vatandaşı makam aracına alarak birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un kızının Haliç Kongre Merkezindeki nikah törenine gitti
08 Temmuz 2018 10:24
Yazdır
Başbakan Yıldırım, köprüdeki intiharı önledi

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlamak isteyen bir kişiyi intihardan vazgeçirdi.

Alınan bilgiye göre, T.T isimli bir kişi, dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Bu sırada Tuzla'daki konutundan çıkarak, Avrupa Yakası'na geçmekte olan Başbakan Binali Yıldırım, intihar girişimini görmesi üzerine konvoyunu durdurarak, korkuluklarda bulunan vatandaşın yanına gitti.

Bu sırada görevlilerin ikna etmeye çalıştığı T.T, karşısında Başbakan Yıldırım'ı görmesi üzerine intihardan vazgeçti. Yıldırım, korumalarının yardımıyla korkuluklardan alınan vatandaşa sarıldı ve teselli etmeye çalıştı.

Vatandaşa su ikram eden Yıldırım'ın da duygulandığı görüldü.

Yıldırım, "Hadi gel beraber gidelim." diyerek elinden tuttuğu vatandaşı makam aracına götürdü.

Başbakan Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un kızının Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen nikah törenine T.T ile birlikte gitti.

- "Her şey güzel olacak, canını sıkma"

Başbakan Yıldırım ile T.T isimli vatandaş, bir süre makam aracında sohbet etti.

Daha sonra düğünün gerçekleştirildiği salonda da devam eden sohbet sırasında Başbakan Yıldırım, "Bir daha böyle şeyler aklına getirme. Biz Müslümanız, hiçbir şey insanın hayatına son vermek için sebep olamaz. Hepimizin zaman zaman bunalıma girdiği dönemler olmuştur. Böyle bir durumda yapılması gereken şey; Allah'a sığınmak ve sabretmek. Her karanlığın sonunda bir aydınlık vardır, her darlığın sonunda bir ferahlık vardır. Cenab-ı Hak'tan asla umudumuzu kesmememiz lazım. Allah nasip etti, seninle böyle karşılaşmamızı vesile etti ve işi tatlıya bağladık. Bundan sonra her şey daha güzel olacak, canını sıkma." ifadelerini kullandı.

Öte yandan taksi ile köprüye gelen T.T'nin köprünün ortasında araçtan atladığı ve bu sırada göğsünden yaralandığı öğrenildi.

İlk müdahalesi Başbakanlık doktorları tarafından yapılan T.T, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın intihardan vazgeçirdiği 40 yaşındaki T.T'nin, kardeşleri ile yaşadığı sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği ve bu nedenle hayatına son vermek istediği iddia edildi.


Başbakan Yıldırım, köprüdeki intiharı önledi
Anadolu Ajansı
Bu haber 36,425 defa okundu. 17 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Köpükler ve ölümler... Endişe yarattı
09 Temmuz 2018 19:55		 Acının fotoğrafı!
09 Temmuz 2018 19:39
Kadın otobüs şoförü hayat kurtardı
09 Temmuz 2018 19:27		 Tren kazasında vefat eden iki komşu toprağa verildi
09 Temmuz 2018 18:45
Otomobilde bırakılan engelli çocuğu özel güvenlik kurtardı
09 Temmuz 2018 17:40		 Mağarası için imar barışı başvurusu yaptı
09 Temmuz 2018 17:38
Grip diye doktora götürüldü, teşhis konulamayınca felç kaldı
09 Temmuz 2018 17:27		 Kırkpınar 'sessiz' başlıyor
09 Temmuz 2018 17:06
İstanbul'da toplu ulaşım bayramda yüzde 50 indirimli olacak
09 Temmuz 2018 16:03		 Yol çalışmasında bin 800 yıllık taş sandık mezar bulundu
09 Temmuz 2018 15:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Yeni KHK yayımlandı... Teşkilat kanunları lağvedildi
Sosyal medyada dolaşan iki ayrı Kabine listesi
Yeni KHK ile 4 kamu kurumu kapatıldı
Emekli ve memura ilk ödeme geliyor...
Yeni başlayan vekil ve bakanlar ne kadar maaş alacak?
657 sayılı Kanunun, toplam 55 maddesinde, teknik düzenlemeler yapıldı
Seçilemeyen MHP'li aday Bakan olacak
Flaş! Tüm Bakanlık müşaviri kadroları iptal edildi
Herkesi FETÖ'cü diye ihbar eden profesör KHK ile ihraç edildi
İYİ Parti'de el öpme krizi: Derhal terk etsinler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ben böyleyim 1
Garibnüvaz 3
Benim o ben 1
yabancı futbolcuların hanımları 1
sabah sabah 4
jack wilshere 2
milletvekili aday adayı 1
düğün fotoğrafçısı 1
ingiltere milli takımı 2
idal 1
SON İLANLAR
Balıkesir Kepsut Belediyesi Memur Alım İlanı
Yunak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Elazığ Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ Engelli İşçi Alım İlanı
Hatay İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Türk Patent Kurumu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam