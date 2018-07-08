Başbakan Yıldırım, köprüdeki intiharı önledi

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlamak isteyen bir kişiyi intihardan vazgeçirdi.

Alınan bilgiye göre, T.T isimli bir kişi, dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Bu sırada Tuzla'daki konutundan çıkarak, Avrupa Yakası'na geçmekte olan Başbakan Binali Yıldırım, intihar girişimini görmesi üzerine konvoyunu durdurarak, korkuluklarda bulunan vatandaşın yanına gitti.

Bu sırada görevlilerin ikna etmeye çalıştığı T.T, karşısında Başbakan Yıldırım'ı görmesi üzerine intihardan vazgeçti. Yıldırım, korumalarının yardımıyla korkuluklardan alınan vatandaşa sarıldı ve teselli etmeye çalıştı.

Vatandaşa su ikram eden Yıldırım'ın da duygulandığı görüldü.

Yıldırım, "Hadi gel beraber gidelim." diyerek elinden tuttuğu vatandaşı makam aracına götürdü.

Başbakan Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un kızının Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen nikah törenine T.T ile birlikte gitti.

- "Her şey güzel olacak, canını sıkma"

Başbakan Yıldırım ile T.T isimli vatandaş, bir süre makam aracında sohbet etti.

Daha sonra düğünün gerçekleştirildiği salonda da devam eden sohbet sırasında Başbakan Yıldırım, "Bir daha böyle şeyler aklına getirme. Biz Müslümanız, hiçbir şey insanın hayatına son vermek için sebep olamaz. Hepimizin zaman zaman bunalıma girdiği dönemler olmuştur. Böyle bir durumda yapılması gereken şey; Allah'a sığınmak ve sabretmek. Her karanlığın sonunda bir aydınlık vardır, her darlığın sonunda bir ferahlık vardır. Cenab-ı Hak'tan asla umudumuzu kesmememiz lazım. Allah nasip etti, seninle böyle karşılaşmamızı vesile etti ve işi tatlıya bağladık. Bundan sonra her şey daha güzel olacak, canını sıkma." ifadelerini kullandı.

Öte yandan taksi ile köprüye gelen T.T'nin köprünün ortasında araçtan atladığı ve bu sırada göğsünden yaralandığı öğrenildi.

İlk müdahalesi Başbakanlık doktorları tarafından yapılan T.T, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın intihardan vazgeçirdiği 40 yaşındaki T.T'nin, kardeşleri ile yaşadığı sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği ve bu nedenle hayatına son vermek istediği iddia edildi.