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İstanbul'un yeni boğazında plan değişikliği

30 milyarlık tasarrufun öngörüldüğü değişikliğe göre kanal genişliği 275 metreye indiriliyor. Kanal İstanbul'a kurulacak köprü sayısı ise 7'ye çıkarılıyor. Ayrıca projeyi yürütmek için Kanal İstanbul İdaresi Başkanlığının kurulması planlanıyor.
08 Temmuz 2018 10:49
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İstanbul'un yeni boğazında plan değişikliği

İstanbul Boğazı'na alternatif olacak yeni boğaz hattı Kanal İstanbul projesinde düzenlemeye gidildi. Kanal genişliği 400 metreden 275 metreye çekilerek projenin yapım maliyeti yarı yarıya azaltılacak. Böylece projeden yaklaşık 30 milyar lira tasarruf elde edilmesi öngörülüyor. Kanal İstanbul hattında yapılacak çalışma kapsamında 1,7 milyar metreküp kadar çıkması beklenen hafriyat miktarı da yaklaşık 800 milyon metreküp kadar azalacak.

KÖPRÜ SAYISI 7'YE ÇIKIYOR

Daha önce kanal üzerinde 6 köprü yapılması planlanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin talebi doğrultusunda köprü sayısı 7'ye çıkarılacak. Bugüne kadarki çalışmalarda, ilki Büyükçekmece bağlantılı D-100, ikincisi TEM, üçüncüsü Kuzey Marmara Otoyolu, devlet yolu, belediye yolu ve kuzeydeki havalimanına bağlantısı olan D-20'de olmak üzere 6 köprü planlanmıştı. İki köprüden ise demir yolunun geçirilmesi planlanıyor.

HAFRİYAT MİLLET BAHÇESİNE

Kanal İstanbul projesinin idaresi için de yeni yapılanmaya gidilecek. Buna göre projeyi yürütmek için Kanal İstanbul İdaresi Başkanlığı (KİB) kurulması planlanıyor.

Kanal İstanbul İdaresi Başkanlığı'nda; TOKİ, Emlak Konut, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve Demiryolları başkanlığın paydaşları olacak. Yıl sonunda ihalesi düzenlenecek olan Kanal İstanbul'un inşaatı sırasında çıkacak hafriyatın bir bölümü de Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak Millet Bahçesinde kullanılması planlanıyor.
Anadolu Ajansı
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