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Aidat ödemeyenler asansöre binemedi

Adana'da bir apartman yöneticisi, binadaki asansöre şifreli bir sistem kurdurup, şifreyi de sadece aidatlarını ödeyenlerle paylaştı. Apartmanın girişine de "Aidat ödemeyen sakinlerin asansörü kullanması sınırlandırılmış, asansör şifreyle kullanıma açılmıştır" yazısı asıldı
08 Temmuz 2018 10:33
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Aidat ödemeyenler asansöre binemedi

Adana'da bir apartman yöneticisi, aidatlarını ödemeyen sakinlerin faydalanmaması amacıyla asansöre şifreli sistem yaptırdı.

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi İsmet Atlı Bulvarı'ndaki 8 katlı bir apartmanın yöneticisi, aylık 50 lira olan aidatı ödemeyen bina sakinleri için ilginç bir "yaptırım" kararı aldı.

Yönetici, aidatı ödemeyenlerin asansörü kullanmasını engellemek için asansör kabininin içine şifreyle çalışan bir sistem kurdurdu ve şifreyi de aidatını ödemeyen apartman sakinleriyle paylaşmadı.

Apartmanın girişindeki panoya yönetici tarafından asılan uyarı yazısında da "Apartmanımızın genel giderleri aidatla ödendiği için, aidat ödemeyen sakinlerin asansörü kullanması sınırlandırılmış, asansör şifreyle kullanıma açılmıştır. Şifreyi bilmeyenler lütfen asansörü meşgul etmesinler." ifadeleri yer aldı.

- "Yasal işlemlere başlayacağız"

Apartmanın 8'inci katında oturan Serap Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 2,5 yıldır bu binada ikamet ettiklerini söyledi.

İlk geldikleri günden bu yana yöneticiyle sıkıntı yaşadıklarını ileri süren Uçar, elektrik, istinat duvarı, gelir-gider tablosu ve temizlikle gibi konularda sorun yaşadıklarını anlattı.

Uçar, geçmişte aidatları ödediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Gelir-gider tablosu belgesini göstermedikleri ve diğer sıkıntılardan dolayı biz aidatları ödememeye başladık. Daha sonra aidat ödemediğimiz için bu durumla karşı karşıya kaldık. Asansöre şifrelendirme yapıldı. Biz son katta oturduğumuz için mağdur olduk. Çalışan insanlar olduğumuz için her sabah, her akşam iniş-çıkışlarımız mevcut. Bu, asansör yönetmeliğine de aykırı bir durum. Yöneticinin asansörü 7 gün 24 saat çalışır vaziyette bulundurması gerekiyor. Herhangi bir kısıtlayıcı önlem de alamaz bu konuda. Kendisi şifre yaptırdı. Şifreyi talep ettik ama vermeyeceğini söyledi. Bu asansörü denetleyen firmanın sahibiyle de görüştük. Kendisi bize, 'Size şifrenin veya kartın verilmemesi mümkün değil, biz bunu bütün katlara tanımladık. Yöneticinin size bunu vermesi gerekiyor.' dedi. Panoya astığı yazıda da gördünüz. Burada mağdur olan biziz. 'Meşgul etmeyin' yazmış, zaten kullanamıyoruz ve meşgul etmiyoruz."

Konuyla ilgili yasal işlemlere de başladıklarını aktaran Uçar, şunları kaydetti:

"Neticesini bekliyoruz. Asansörün eskiye nazaran kullanımı azaldı. Bazı şeylerin disiplin çerçevesinde düzene girmesi için bunları istiyoruz. Bütün derdimiz bu. Bize bunun suç olduğunu söylediler. Biz avukatla ve asansör firmasıyla görüştük, şifrenin kaldırılmasını talep ettik. Amacımız şifreyi veya kartı almak değil, asansörün yönetmeliğe uygun bir şekilde çalışmasını sağlamak. Avukatımızla görüştük, önümüzdeki hafta ihtarla birlikte yasal işlemlere başlayacağız."

- "Aidatları ödemeyince ben de böyle bir uygulama getirdim"

AA muhabirinin telefonla görüştüğü apartman yöneticisi Tuğçe Demir de Serap Uçar'ın aidat ödememesinden dolayı böyle bir uygulama getirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Apartman sakini ile sürekli sorun yaşadıklarını savunan Demir, "Onlar aidatları ödemeyince ben de böyle bir uygulama getirdim. Şifreyi de herkese verdim, sadece onlarda yok çünkü aidatı sadece onlar ödemiyor. Aidatını ödemeyen asansörden faydalanamıyor, apartmanımızda bu uygulamaya geçmek zorunda kaldık." ifadesini kullandı.

Demir, bina girişindeki panoya da uyarı yazısı astığını belirtti.
Anadolu Ajansı
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