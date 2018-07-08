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Damat ve sağdıca düğün eziyeti

Bilecik ve ilçelerinde uzun yıllara dayanan gelenekler çerçevesinde düğün öncesi ve sonrasında damat ve sağdıca adeta eziyet gibi şakalar yapılıyor
08 Temmuz 2018 11:45
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Damat ve sağdıca düğün eziyeti

- Bilecik ve ilçelerinde uzun yıllara dayanan gelenekler çerçevesinde düğün öncesi ve sonrasında damat ve sağdıca yapılan şakalar, adeta eziyeti andırıyor.

İl genelinde bazı küçük farklılıklara rağmen düğünlerde uzun yıllardır sürdürülen "kadın kıyafeti giydirip oynatma, önlük takıp emzik verme, gelin arabası ittirme, boyuna iple bağlanan taş ile yola bırakılan yumurtaları kırdırma, acılı ve kabuklu yumurta yedirme ve soğuk suyla ıslatma" gibi şakalar, damat ve sağdıca zor anlar yaşatıyor.

Bu ritüeller, hayatını birleştiren 25 yaşındaki Betül Merve Elitaş ile 25 yaşındaki Halis Çelik çiftinin kına ve düğün törenlerinde de gerçekleştirildi.

Kına eğlencesi öncesinde mahallenin gençleri, ilk olarak konvoy halinde damadın evine gidip, anne ve babasından bahşiş alıyor. Evin önünde şarkılar söyleyen, çeşitli yöresel oyunlar oynayan gençler, yüzlerini boyayıp kadın kıyafetleri giyip, eğlencelerini sürdürüyor.

Düğünde nikahın kıyılmasının ardından arkadaşları damada mutfak önlüğü giydirip, takı olarak ''emzik ve biberon'' hediye ediyor.

Merasimin ardından gelin konvoyu sırasında eve yaklaşık 500 metre kala gelin yalnız bırakılıp, damat araçtan indiriliyor. Gelin arabası, bir süre tezahüratlar eşliğinde damada ittiriliyor.

Zorlu sınavı geçen damattan bu sefer de boynuna taş bağlanarak, yol ortasındaki yumurtaların kırılması isteniyor. Yumurtayı kıramadığı zaman cezalandırılan damat, başa dönerek aynı ritüeli tekrarlıyor.

Ayrıca yol ortasında seyyar tüp üzerinde tavada, içinde çok sayıda acılı baharatın bulunduğu kabuklu tam pişmemiş yumurta yapan mahallenin gençleri, yumurtayı damat ve sağdıca yediriyor. Son olarak soğuk suyla ıslatılan damat, eve girerek yapılan eziyetten kurtuluyor.

- ''Biz yıllarca yaptık sıra bize geldi"

Damat Halis Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, unutamayacağı bir düğün yaşadığını söyledi.

Geçmiş yıllarda kendisinin de arkadaşlarına aynı eziyetleri yaptığını anlatan Çelik, bu adet ve geleneklerinin devam edeceğini vurguladı.

"Bizim düğünlerimiz hem tatlı hem coşkulu hem de acılı geçiyor." diyen Çelik, "Biz yıllarca yaptık sıra bize geldiği için sıramızı savıyoruz. Bu eziyetlerden nasibimizi alıyoruz. Biz geleneğimizi devam ettirmek istiyoruz. Bu adetler her gencin başına gelir. Buralarda sağdıç olmak da zor, benim yaşadıklarımın büyük bölümünü o da yaşıyor.'' ifadelerini kullandı.

Damadın arkadaşı Ahmet Mercan da damada geleneksel eziyetleri yaptıklarını, bahşişlerini de aldıklarını belirterek, bugün damadın başına gelenleri kendisinin de zamanında yaşadığını dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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