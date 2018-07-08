Pensilvanya'da FETÖ kampında yoğun güvenlik

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı, ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Saylorsburg beldesinde, etrafı tamamıyla ağaçlarla çevrili kampta, yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekiyor.

Giriş bölümünde "Altın Nesil Chestnut Kampı İnziva Merkezi (Golden Generation Chestnut Camp Retreat Center)" yazılı tabelanın asılı olduğu kampın etrafında güvenlik kameraları yer alıyor.

Kampın girişinde bulunan dış kısmı aynalı camlarla kaplı güvenlik odasında bulunan güvenlik görevlileri içerideki binaların farklı noktalarında yer alan çok sayıda kamerayla girenleri yakın takipte tutarken, gelenler fotoğraf ve görüntü çekmemeleri konusunda uyarılıyor.

- Amerikalı silahlı güvenlik görevlisi AA ekibini uzaklaştırdı

Girişinde Amerikalı silahlı ve çelik yelekli özel güvenlik görevlilerinin nöbet tuttuğu kampa, araçlar detaylı aramadan geçirilerek alınıyor. AA ekibinin girişten görüntü almak istemesi üzerine kapıdaki silahlı güvenlik görevlisi gelerek sözlü uyarıda bulundu.

Gergin tavırlarıyla dikkat çeken görevli, AA ekibinin basın kartlarını göstermesine rağmen yolun karşısına geçmesini istedi.

- FETÖ mensuplarının yüzlerini gizleme çabaları

Bu arada kampa giren FETÖ üyelerinin cep telefonlarını ve elektronik cihazlarını güvenliğe bıraktıkları gözlendi.

AA kamerasının çekim yaptığını fark eden bazı FETÖ mensuplarının tedirgin halleri ve elleriyle yüzlerini gizleme çabaları objektiflere yansıdı.

- FETÖ'nün gayrimenkul zengini "Uzun Cevdet"i

FETÖ kampında yer alan ekip, örgütünün üst düzey isimlerinden Cevdet Türkyolu'na bağlı görev yapıyor. Gülen'in "Mebruke" isimli yeğeniyle evli olan Türkyolu, yıllardır örgüt elebaşının en yakınındaki isim olarak biliniyor.

Fetullah Gülen'in en mahrem sırlarını bildiği öne sürülen ve örgüt içinde "Uzun Cevdet" olarak tanınan Türkyolu'nun ve ailesinin gayrimenkul zenginliği dikkati çekiyor.

Türkyolu'nun, örgütün illegal kasasını tuttuğu ve milyonlarca doları bulan kaynaklarını Gülen'in talimatları doğrultusunda çeşitli alanlarda ticari işlere yönlendirdiği öne sürülüyor.

ABD'de kamuya açık internet tarama sitelerinde yer alan gayrimenkul bilgilerine göre, Türkyolu'nun, eşi, kızı ve oğlunun üzerine kayıtlı Saylorsburg'ta 6 ayrı ev bulunuyor.

Bu evlerden 3'ü Cevdet Türkyolu ve eşinin üzerine kayıtlı görünürken, 2'si kızı Büşra Türkyolu'nun, biri ise oğlu Esat Türkyolu'nun mülkiyetine kayıtlı bulunuyor.

FETÖ kampının hemen yakınında bulunan evlerin değeri 100 ile 450 bin dolar arasında değişiyor.

Ayrıca Türkyolu'nun Florida'da bulunan iki evinden birini geçen yıl 124 bin dolara sattığı, 150 bin dolar değerindeki Orlando'daki evinin ise halen üzerine kayıtlı olduğu görülüyor. Pensilvanya ve Florida eyaletlerinde Türkyolu ailesinin üzerine kayıtlı toplamda 7 konut bulunuyor.

Bu arada 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Sakarya'da yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün ikinci adamı olduğu gerekçesiyle Türkyolu ve akrabalarının tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verilmişti.

Türkyolu'nun Sakarya'da 24, İstanbul'da 11, İzmit'te 3 ve Ankara'da da 1 olmak üzere dört şehirde toplam 39 mülkünün bulunduğu tespit edilmişti.

Adliyeye sevk edilen 12 akrabasından 8'i tutuklanan Türkyolu'nun, ABD'nin New Jersey eyaletinde noterde hazırlanmış, Türkiye'deki mal varlığının yönetimi konusunda verdiği vekaletname, soruşturma kapsamında tutuklanan kardeşi Muharrem Türkyolu'nun evinde yapılan aramada bulunmuştu.

- Türkyolu ailesinin evlerinde Amerikan bayrakları

Cevdet Türkyolu'nun kızı Büşra Türkyolu'nun evinin girişinde asılı ABD bayrağı AA objektiflerine yansıdı. Türkyolu'nun kızı Büşra Türkyolu'nun evinin hemen arkasındaki arazide ise FETÖ üyeleri tarafından kurulan "Gurbet Mezarlığı (Gurbet Cemetery)" bulunuyor.

Mezarlığın bitişiğindeki, Türkyolu ailesine ait ikinci bir evin camının iç kısmında da Amerikan bayrağının asılı olması dikkati çekti.

AA ekipleri, daha öncede Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Yıldırım'ın iş yerine ABD bayrağı asmaya çalışırken bunu önce kendisinin öptüğü, ardından yanındaki çalışanına öptürdüğünü görüntülemişti. Yıldırım'ın çalışanı daha sonrada ABD bayrağını coşkuyla sallamıştı.

- Esat Türkyolu'nun ismi darbe belgesinde yer almıştı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü çevresindeki arazide bulunan cep telefonlarından ikisinin, örgütün sivil imamları Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek'e ait olduğu belirlenmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bilişim uzmanlarının 4 telefon ve SIM kartlar üzerinde yaptıkları incelemeye ilişkin rapor Akıncı Üssü darbe girişimi davasını gören Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Çiçek'in, saat 20.49'da bu kişiye "Abim çok acil teli ver kendine" mesajı gönderdiği belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Sanığın, 'Eczacı Abdi'den, örgüt lideri Fetullah Gülen ile anlık olarak görüşme isteği olduğu tespit edilmiştir. Saat 20.49'da 'Ölüm kalım' şeklindeki mesaj gövde metninde, sanığın ülkemizde gerçekleştirilmeye çalışılan darbe teşebbüsünden örgüt lideri Fetullah Gülen'i haberdar etmeye çalıştığı tespit edilmiştir. Saat 20.49'da 'Abi bozun nmz' şeklindeki mesaj gövde metninde sanığın o anda namazda olan örgüt üyelerinin namazlarını bozarak, örgüt liderinin kendisiyle telefonda görüşmesi gerektiğini istediği tespit edilmiştir."

Telefondaki incelemelerde Çiçek'in, darbe teşebbüsü tarih ve saatinde ABD'de Pensilvanya eyaletinde bulunan ve sanığın rehberinde "Eczacı Abdi" olarak kayıtlı kişiyle FaceTime üzerinden 3 dakika 51 saniye, hemen öncesinde örgütün tepe yöneticilerinden Cevdet Türkyolu'nun oğlu olduğu belirlenen Esat Türkyolu ile 35 saniyelik görüşme yaptığı, "Hkn Ada Avukat" olarak kayıtlı kişiyle de mesajlaştığı tespit edilmişti.

Raporda Esat Türkyolu'nun ismi şu ifadelerle yer almıştı: "Sanığın 'Eczacı Abdi' isimli kişiden hemen önce ise yine FETÖ/PDY firarisi sanıklardan olan ve rehberde 'Esat Ev' olarak kayıtlı kişiyle 35 saniyelik görüşme gerçekleştirdiği belirlenmiştir."

Ayrıca telefonun rehberde "Esat Ev" olarak kayıtlı kişiye ilişkin WhatsApp mesajlarında "Eturkyolu" ibareli kayıt bulunduğu bildirilen raporda, bunun üzerine, yine Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki FETÖ/PDY "çatı davası"nın firari sanıklarından Cevdet Türkyolu'nun nüfus kayıtlarının incelendiği, sonuçta "Esat Ev" ve "Eturkyolu" diye kayıtlı kişinin, Cevdet Türkyolu'nun oğlu Esat Türkyolu olduğunun belirlendiği aktarıldı.

- Gülen'e yönelik iade talebi tekrarlandı

Adalet Bakanlığı, FETÖ elebaşı Gülen'in darbe girişiminin emrini verdiğini ve yönettiğini ortaya çıkaran yeni delilleri, ABD Adalet Bakanlığına göndermişti.

Bakanlık, ABD Adalet Bakanlığı ile Çiçek'in Gülen'le görüşmelerini, Batmaz'ın bağlantılarını tamamen ortaya çıkaran söz konusu yeni delilleri paylaşmıştı.

Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından ABD Adalet Bakanlığına gönderilen yazıda, Türkiye'nin terörist başı Gülen'e yönelik iade talebi tekrarlanmıştı.

Yazıda, "Türk adli makamlarının tespitleriyle Gülen'in 15 Temmuz silahlı darbe teşebbüsündeki rolü hiçbir şüpheye mahal vermeyecek şekilde ortaya konulmuştur. Bu nedenle iki ülke arasında yürürlükte olan Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşması'nda belirtilen bütün şartları ziyadesiyle karşılayan iade taleplerimizin bir an evvel ülkeniz adli makamına tevdiini ve iadeye ilişkin yargısal sürecin başlatılmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verilmişti.