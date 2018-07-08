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Öldürdüğü sevgilisinin cenaze işlemleri sırasında yakalandı
Karasu ilçesinde uzun süredir birlikte yaşadığı kişiyi kesici aletle öldürdüğü iddiasıyla aranan ve cenaze işlemleri sırasında hastaneye gelince gözaltına alınan kadın, adliyeye sevk edildi
Sakarya'nın Karasu ilçesinde uzun süredir birlikte yaşadığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen kadın, cenaze işlemleri sırasında hastaneye gelince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki gün önce Karasu Aziziye Mahallesi'nde tartıştığı Murat E'yi (42) kesici aletle öldüren kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren kişinin uzun süredir birlikte yaşadığı sevgilisi H.D. (32) olduğunu belirledi.
Polis ekipleri, yakalama çalışmalarını sürdürürken, zanlı H.D. cenaze işlemleri sırasında hastaneye gelince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.D, sağlık kontrolünün ardından Karasu Adliyesi'ne sevk edildi.
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