1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öldürdüğü sevgilisinin cenaze işlemleri sırasında yakalandı

Karasu ilçesinde uzun süredir birlikte yaşadığı kişiyi kesici aletle öldürdüğü iddiasıyla aranan ve cenaze işlemleri sırasında hastaneye gelince gözaltına alınan kadın, adliyeye sevk edildi
08 Temmuz 2018 11:56
Yazdır
Öldürdüğü sevgilisinin cenaze işlemleri sırasında yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde uzun süredir birlikte yaşadığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen kadın, cenaze işlemleri sırasında hastaneye gelince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki gün önce Karasu Aziziye Mahallesi'nde tartıştığı Murat E'yi (42) kesici aletle öldüren kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren kişinin uzun süredir birlikte yaşadığı sevgilisi H.D. (32) olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, yakalama çalışmalarını sürdürürken, zanlı H.D. cenaze işlemleri sırasında hastaneye gelince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.D, sağlık kontrolünün ardından Karasu Adliyesi'ne sevk edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haber 3,233 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Anne - kız aynı trenden yan yana tabutlara
09 Temmuz 2018 18:02		 Haliç'teki deniz taksilerde yangın
09 Temmuz 2018 17:47
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 20 yaralı
09 Temmuz 2018 17:43		 Antal'da denize giren 79 yaşındaki kadın boğuldu
09 Temmuz 2018 17:42
Antalya'da market soyguncusu kardeşler yakalandı
09 Temmuz 2018 17:34		 Milli güreşçi kazada hayatını kaybetti
09 Temmuz 2018 17:19
Samsun'da hastanede rüşvet iddiası: 28 gözaltı
09 Temmuz 2018 16:39		 GAÜN Rektörü'nün eşi Mehtap Yılmaz gözaltına alındı
09 Temmuz 2018 16:32
3 yıldır kayıp olana eşini ayakkabalarından teşhis etti
09 Temmuz 2018 16:10		 Restoranda, dolaptan meşrubat almak isterken akıma kapılıp öldü
09 Temmuz 2018 15:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Yeni KHK yayımlandı... Teşkilat kanunları lağvedildi
Sosyal medyada dolaşan iki ayrı Kabine listesi
Yeni KHK ile 4 kamu kurumu kapatıldı
Emekli ve memura ilk ödeme geliyor...
Yeni başlayan vekil ve bakanlar ne kadar maaş alacak?
657 sayılı Kanunun, toplam 55 maddesinde, teknik düzenlemeler yapıldı
Seçilemeyen MHP'li aday Bakan olacak
Flaş! Tüm Bakanlık müşaviri kadroları iptal edildi
Herkesi FETÖ'cü diye ihbar eden profesör KHK ile ihraç edildi
İYİ Parti'de el öpme krizi: Derhal terk etsinler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2018-2019 sezonu fikstür çekimi 3
Aynen öyle 5
bir insanın arkasından konuşmak 6
lori lori 1
düğün fotoğrafçısının damadı dövmesi 2
mazhar 4
luka modric 6
yanlış okumalar 1
ivan rakitic 3
pinti 2
SON İLANLAR
Balıkesir Kepsut Belediyesi Memur Alım İlanı
Yunak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Elazığ Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ Engelli İşçi Alım İlanı
Hatay İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Türk Patent Kurumu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam