1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Türkiye, İran ve Rusya ittifakı dünyanın geleceğini şekillendirecektir'

Rus stratejist ve siyaset bilimci Prof. Dr. Aleksandr Dugin, Türkiye, İran ve Rusya'nın Suriye'deki iş birliğinin bölgede barışın temini için önemli bir adım olduğunu söyledi
08 Temmuz 2018 12:03
Yazdır
'Türkiye, İran ve Rusya ittifakı dünyanın geleceğini şekillendirecektir'

Rus stratejist ve siyaset bilimci Prof. Dr. Aleksandr Dugin, Türkiye, Rusya ve İran'ın bölgedeki iş birliğinin başta Suriye olmak üzere bölgede barışın temini adına önemli olduğunu, böylece ABD'nin bölgedeki komplolarının da başarısızlığa uğratıldığını belirtti.

İran devlet televizyonunda yayımlanan "Sınırsız" adlı programa katılan Dugin, bölgesel ve küresel meseleler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'deki krizi sona erdirerek bu ülkede barış ve istikrarı sağlamak adına Astana süreciyle başlattıkları iş birliğinin önemine vurgu yapan Dugin, "Türkiye, İran ve Rusya'nın Suriye'deki iş birliği başta Suriye olmak üzere bölgede barışın temini adına önemli bir adımdır. Bu ittifak, ABD'nin bölge ve Suriye'deki komplolarını da boşa çıkarmıştır." dedi.

Dugin, üç ülkenin iş birliği sayesinde ABD'nin bölgedeki nüfuzunu kaybetmeye başladığını işaret ederek şunları söyledi:

"Bu ittifak dünyanın geleceğini şekillendirecektir. Avrasya projesinin başarıyla uygulanması halinde uluslararası toplum tek kutuplu düzenden çok kutuplu düzene geçiş yapacak ve ABD'nin bölgesel nüfuzu azalacaktır."

ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrıldıktan sonra İran'a uygulamaya başladığı yaptırımlara dikkati çeken Dugin, "ortak düşman" olarak tanımladığı ABD yönetiminin yaptırımlarıyla mücadele edilebilmesi için Tahran ve Moskova'nın iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini sözlerine ekledi
Anadolu Ajansı
Bu haber 1,650 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Törene katılanlara anlamlı hediye
09 Temmuz 2018 19:36		 Erdoğan için 101 pare top atışı
09 Temmuz 2018 19:30
HSK'de müsteşarın görevleri bakan yardımcısına verilecek
09 Temmuz 2018 19:20		 Radyo ve televizyonlara 90 dakika 'eğitici yayın' zorunluluğu
09 Temmuz 2018 19:12
Başkan Erdoğan: Allah bizi milletimize mahcup etmesin
09 Temmuz 2018 19:09		 'Son Başbakan' Yıldırım, 002 ile son kez TBMM'ye gitti
09 Temmuz 2018 19:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninden izlenimler
09 Temmuz 2018 19:02		 BTK'nın başkanı ve üyeleri, Cumhurbaşkanınca atanacak
09 Temmuz 2018 18:59
Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kanunlarında değişiklik
09 Temmuz 2018 18:56		 TETAŞ EÜAŞ bünyesine dahil edildi
09 Temmuz 2018 18:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Yeni KHK yayımlandı... Teşkilat kanunları lağvedildi
Sosyal medyada dolaşan iki ayrı Kabine listesi
Yeni KHK ile 4 kamu kurumu kapatıldı
Emekli ve memura ilk ödeme geliyor...
Yeni başlayan vekil ve bakanlar ne kadar maaş alacak?
657 sayılı Kanunun, toplam 55 maddesinde, teknik düzenlemeler yapıldı
Seçilemeyen MHP'li aday Bakan olacak
Flaş! Tüm Bakanlık müşaviri kadroları iptal edildi
Herkesi FETÖ'cü diye ihbar eden profesör KHK ile ihraç edildi
İYİ Parti'de el öpme krizi: Derhal terk etsinler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
onur albayrak 2
recep tayyip erdoğan için para bastırılması 1
Burhan Altıntop 5
ben böyleyim 1
Dekalog 3
luka modric 6
hırvatistan 1
Riyad Mahrez 1
yer yapmak 2
balkon sefası 5
SON İLANLAR
Balıkesir Kepsut Belediyesi Memur Alım İlanı
Yunak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Elazığ Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ Engelli İşçi Alım İlanı
Hatay İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Türk Patent Kurumu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam