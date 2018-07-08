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İstanbul Yeni Havalimanı'nda taşınma öncesi 28 bin kişiye saha eğitimi

Dünyanın en büyük çaplı havalimanı olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın taşınma hazırlıkları sürerken, kusursuz bir taşıma operasyonu için Haziran'da tamamlanan sınıf eğitimlerinden sonra 28 bin 200 kişiye saha alıştırma eğitimleri verilmeye başlandı. 29 Ekim öncesinde dünyada ilk kez, yıllık 70 milyon yolcuya ev sahipliği yapan bir havalimanı 45 km uzaklıktaki başka bir havalimanına taşınacak.
08 Temmuz 2018 12:17
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İstanbul Yeni Havalimanı'nda taşınma öncesi 28 bin kişiye saha eğitimi

29 Ekim 2018'de ilk fazı tamamlanacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasına sayılı günler kala ORAT (Operasyona Hazırlık ve Havalimanı Transferi) süreci de hızlandı. 2 yıl önce başlayan süreçte, Haziran'da tamamlanan sınıf eğitimlerinden sonra şimdi de havayolu, yer hizmetleri ve diğer ilgili şirketlerin çalışanlarına, saha eğitimleri verilmeye başlandı.

"Dünyada bir ilk olacak"

25 Haziran'da başlayan ikinci kısım eğitimlerin 28 Eylül'de tamamlanması planlanıyor. İGA Havalimanı İşletmesi Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan; "30 Ekim'de tüm havacılık sektörü yıllık 70 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanının 45 km kat ederek İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınmasını izlemeye hazırlanıyor. Bu, tüm dünyada bir ilk olacak. Nasıl şu an biz dünyadaki en iyi taşımayı gerçekleştirmiş havalimanlarından danışmanlık alıp sürece hazırlanıyorsak, bundan sonraki süreçte İstanbul Yeni Havalimanı çalışanları da dünyaya taşınma konusunda danışmanlık verecek. Bu büyük taşımaya hazırlanmak için hali hazırda Atatürk Havalimanı'nda çalışanlar ve İstanbul Yeni Havalimanı'nda ilk defa çalışacak personel için yoğun bir eğitim süreci programladık. 28 Eylül'de ikinci kısım eğitimleri tamamlayınca, sadece havalimanı taşıması için yaklaşık 53 bin adet eğitim vermiş olacağız" dedi.

28 bin kişi eğitim alacak

Eğitimler, apron ehliyetinin de dahil olduğu hava tarafı, terminal ve bagaj hizmetleri bölgelerini içeren alıştırma saha eğitimlerini kapsıyor. Bu çerçevede, saha programı esnasında havalimanı tanıtımı, apron giriş kapısı işleyişi, destek hizmetler, kargo, bagaj operasyonu, terminal alanları, pistler, gelen ve giden yolcu akışları, transfer hatları, kontrol odası fonksiyonları, havalimanı güvenliği gibi konuları işlenecek. Bu eğitimlerin ilki, Türk Hava Yolları, Havaş ve Çelebi çalışanlarından oluşan 194 kişilik grup ile 25 Haziran'da başladı. Yapılan planlar kapsamında toplam 28 bin 200 kişiye saha alıştırma eğitimi verilmesi planlanıyor.

ORAT eğitimlerinin birinci bölümü olan sınıf eğitimleri, 5 Mart'ta başlamış ve 88 gün sürmüştü. Haziran ayında tamamlanan eğitim sürecinde toplam 25 bin adet eğitim verilmişti.

70 milyon yolcu ile 45 km uzaklığa taşınan ilk havalimanı

Öte yandan Yeni Havalimanına, deneme uçuşları hariç, herhangi bir uçuş gerçekleştirilmeyecek. 25-30 Ekim tarihleri arasında ise Atatürk Havalimanı'ndan malzeme taşınması amacıyla yeni havalimanına sınırlı sayıda uçuş düzenlenebilecek. Taşınma süreci 30 Ekim gece 03:00'da başlayacak ve 31 Ekim gece yarısında bitecek. Malzemelerin taşınması için ağırlıklı olarak karayolu kullanılacak. 31 Ekim gece yarısından itibaren Atatürk Havalimanı, tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına kapatılacak.

Anadolu Ajansı
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