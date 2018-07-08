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Destici'den son OHAL KHK'sı açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Son OHAL KHK'sinin titiz bir çalışmanın sonucu olduğunu düşünüyorum. Devlet, millet ve ülke öncelenerek bu çalışmaların yapıldığını düşünüyorum. Daha önceki KHK'lerde olduğu gibi bir yanlışlık varsa elbette bunlarda yargı yolu açıktır"
08 Temmuz 2018 13:06
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Destici'den son OHAL KHK'sı açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında bugün çıkarılan kanun hükmünde kararnamenin (KHK), devlet, millet ve ülke öncelenerek, titiz bir çalışmayla hazırlandığını düşündüğünü belirterek, "Daha önceki KHK'lerde olduğu gibi bir yanlışlık varsa elbette bunlarda yargı yolu açıktır." dedi.

Destici, partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, son günlerde tüm Türkiye'yi üzen konuların başında, çocukların kaçırılması, taciz ve tecavüze uğramasının geldiğini belirterek, "Tam bir vahşet ve insanlık suçu" olarak nitelendirdiği bu olaylara ilişkin kalıcı tedbirler alınmadığını ifade etti.

Meclis açılır açılmaz bu konunun konuşulması için teklif vereceklerini anlatan Destici, şunları söyledi:

"Çocuk tecavüzlerinin, ölümle biten tacizlerin, kaçırmaların son bulması için elbette önleyici tedbirlerin alınması şarttır. Elbette ki eğitim şarttır. Bu hususla ilgili sosyolojik, psikolojik çalışmalar vardır. Bunların hepsi yapılmalıdır. Ama kesinlikle yapılması gereken bir şey vardır ki bu caniler için idam cezasının geri getirilmesidir. Biz BBP olarak bunun öncüsüyüz. Kim ne derse desin bizim bu alanda hiçbir kaygımız, hiçbir çekincemiz, kimseye anlatamayacağımız hiçbir durum yoktur. Avrupa öyle demiş, Batı böyle demiş, insan hakları savunucuları bilmem ne demiş. İnsan hakkıymış, yaşam hakkıymış... 4 yaşındaki Leyla'nın, Eylül'ün yaşam hakkı yok muydu? Onun yaşam hakkını alan caninin sonunun dar ağacı olması lazım."

- Partililere seçim çalışmaları için teşekkür

Destici, BBP'lilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesi için büyük çaba gösterdiğini belirterek, partililere ve il başkanlarına seçim sürecindeki gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Cumhur İttifakı'nın sadece seçime yönelik olmadığını vurgulayan Destici, "İttifakımız seçimlerle birlikte sona ermedi. Bundan sonra da devam edecek." dedi.

Mustafa Destici, OHAL kapsamında bugün çıkarılan KHK'ye ilişkin de "Ttitiz bir çalışmanın sonucu olduğunu, devlet, millet ve ülke öncelenerek bu çalışmaların yapıldığını düşünüyorum. Daha önceki KHK'lerde olduğu gibi bir yanlışlık varsa elbette bunlarda yargı yolu açıktır. Bundan sonra OHAL devam ettirilemeyeceği için bunlar mutlaka yargıya gidecektir. Haksızlığa uğradığını düşünenler varsa bunlarla ilgili yargının gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kararını vereceğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Son günlerde trafik kazalarında artış yaşandığını, günde yaklaşık 20 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Destici, bu konuda tedbir alınması gerektiğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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