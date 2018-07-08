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Antalya'da sıcaklık düştü nem arttı
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesine karşın yüksek nemin olduğu "turizmin başkenti"nde, yerli ve yabancı turistler plajlarda serinlemeye çalışıyor
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Antalya'da, yüksek nem nedeniyle sıcaklık ortalama 40 derece olarak hissediliyor.
Sıcaklığın mevsim normalinin altında 29 derece indiği Antalya'da, nem oranı yüzde 70 kaydedilirken deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece olarak ölçüldü.
Sıcak hava ve nemden bunalan yerli ve yabancı turistler, plajlara, park ve bahçeler ile mesire alanlarına akın etti.
Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili ile Lara plajlarında yoğunluk oluşturanlar yüzerek serinlemeye çalıştı. Çocuklar ise kayalıklardan denize atlayarak yüzme keyfi yaşadı.
- Sıcaklık mevsim normallerine indi
Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da temmuz ayı sıcaklık ortalamasının 34 derece olduğunu belirterek, dün 38 derece olan sıcaklığın bugün 29 dereceye düştüğünü belirtti.
Hafta içinde sıcaklıkların 31-32 dereceye yükselmesini beklediklerini dile getiren Öztürk, "Sıcaklıklar 29 dereceye düşmesine karşın yüksek nemden dolayı ortalama 40 derece sıcaklık hissediliyor. Bu nedenle sıcaklıkların düşmesine aldanılmamalı, dikkatli olunmalı." diye konuştu.
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