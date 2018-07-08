1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Antalya'da sıcaklık düştü nem arttı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesine karşın yüksek nemin olduğu "turizmin başkenti"nde, yerli ve yabancı turistler plajlarda serinlemeye çalışıyor
08 Temmuz 2018 13:11
Yazdır
Antalya'da sıcaklık düştü nem arttı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Antalya'da, yüksek nem nedeniyle sıcaklık ortalama 40 derece olarak hissediliyor.

Sıcaklığın mevsim normalinin altında 29 derece indiği Antalya'da, nem oranı yüzde 70 kaydedilirken deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece olarak ölçüldü.

Sıcak hava ve nemden bunalan yerli ve yabancı turistler, plajlara, park ve bahçeler ile mesire alanlarına akın etti.

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili ile Lara plajlarında yoğunluk oluşturanlar yüzerek serinlemeye çalıştı. Çocuklar ise kayalıklardan denize atlayarak yüzme keyfi yaşadı.

- Sıcaklık mevsim normallerine indi

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da temmuz ayı sıcaklık ortalamasının 34 derece olduğunu belirterek, dün 38 derece olan sıcaklığın bugün 29 dereceye düştüğünü belirtti.

Hafta içinde sıcaklıkların 31-32 dereceye yükselmesini beklediklerini dile getiren Öztürk, "Sıcaklıklar 29 dereceye düşmesine karşın yüksek nemden dolayı ortalama 40 derece sıcaklık hissediliyor. Bu nedenle sıcaklıkların düşmesine aldanılmamalı, dikkatli olunmalı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
Bu haber 824 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Acının fotoğrafı!
09 Temmuz 2018 19:39		 Kadın otobüs şoförü hayat kurtardı
09 Temmuz 2018 19:27
Tren kazasında vefat eden iki komşu toprağa verildi
09 Temmuz 2018 18:45		 Otomobilde bırakılan engelli çocuğu özel güvenlik kurtardı
09 Temmuz 2018 17:40
Mağarası için imar barışı başvurusu yaptı
09 Temmuz 2018 17:38		 Grip diye doktora götürüldü, teşhis konulamayınca felç kaldı
09 Temmuz 2018 17:27
Kırkpınar 'sessiz' başlıyor
09 Temmuz 2018 17:06		 İstanbul'da toplu ulaşım bayramda yüzde 50 indirimli olacak
09 Temmuz 2018 16:03
Yol çalışmasında bin 800 yıllık taş sandık mezar bulundu
09 Temmuz 2018 15:44		 'Tren faciasından' parası olmadığı için kurtuldu
09 Temmuz 2018 14:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Yeni KHK yayımlandı... Teşkilat kanunları lağvedildi
Sosyal medyada dolaşan iki ayrı Kabine listesi
Yeni KHK ile 4 kamu kurumu kapatıldı
Emekli ve memura ilk ödeme geliyor...
Yeni başlayan vekil ve bakanlar ne kadar maaş alacak?
657 sayılı Kanunun, toplam 55 maddesinde, teknik düzenlemeler yapıldı
Seçilemeyen MHP'li aday Bakan olacak
Flaş! Tüm Bakanlık müşaviri kadroları iptal edildi
Herkesi FETÖ'cü diye ihbar eden profesör KHK ile ihraç edildi
İYİ Parti'de el öpme krizi: Derhal terk etsinler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2018-2019 sezonu fikstür çekimi 3
Aynen öyle 5
bir insanın arkasından konuşmak 6
lori lori 1
düğün fotoğrafçısının damadı dövmesi 2
mazhar 4
luka modric 6
yanlış okumalar 1
ivan rakitic 3
pinti 2
SON İLANLAR
Balıkesir Kepsut Belediyesi Memur Alım İlanı
Yunak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Elazığ Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ Engelli İşçi Alım İlanı
Hatay İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Türk Patent Kurumu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam