1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğrenci velileri, çocukları için köy okulunu yeniledi

Herkes tatildeyken onlar çocukları için köy okulunda çalıştı
08 Temmuz 2018 13:15
Yazdır
Öğrenci velileri, çocukları için köy okulunu yeniledi

Düzce Esentepe köyü ilkokulunda veliler, öğretmenleri önderliğinde 'Nasıl bir dünya istiyorsak öyle gelecekler hazırlamalıyız' sloganıyla köy okulunu yeniledi.

Düzce kent merkezine yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta olan Esentepe Okulununu yenilemek için el ele veren veliler, yaz tatilini okulu yenileyerek geçirdi. Anasınıfı, 2 dersliği ile 3 öğretmeni bulunan okulda çalışmaları başlatan veliler, jandarmanın da desteği ile okul boyayarak bir yandan da ellerinde kova ve bezlerle temizlik yaptı. "Nasıl bir dünya istiyorsak öyle gelecekler hazırlamalıyız" sloganıyla çalışmaları sürdüren veliler, "Çocuklarımızın geleceğimiz için yapıyoruz" dedi.

Çocukları için okula destek olmaya çalıştıklarını ifade eden öğrenci velisi Merve Yılmaz, "Çok güzel bir çalışma yapıyoruz. Jandarma ekiplerimiz geldi okulumuzu boyadılar, biz de öğretmenimizin eşliğinde temizliğimizi yapıyoruz. Herkes tatile çıkmışken biz ve öğretmenimiz, arkadaşlar hep birlikte okulumuzu temizliyoruz. Çocuklarımızın geleceği için ne katabiliriz neler yapabiliriz bunları düşünüyoruz. Onlara elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Nasıl bir dünya istiyorsak öyle gelecekler hazırlamalıyız"

Tatil dönemi olmasına rağmen çalışmaya devam ettiklerini ifade eden bir başka veli Elif Yavuz ise "Tatil oldu ama biz de çalışma devam ediyoruz. Bizler temizlik, boya badana yapıyoruz, çocuklarımız için, geleceklerimiz için. Son zamanlarda duyduğumuz üzücü çocuk haberlerinden sonra mahvolduk, kolumuz, kanadımız kırıldı. Düşünüyoruz ne yapabiliriz diye. Elimizden gelen en büyük şey elimizde olan varlıkları çocuklarımızı çok güzel bir şekilde yetiştirmek nasıl bir dünya istiyorsak öyle gelecekler hazırlamalıyız. Bunun için de okuldayız, temizlik yapıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret gösteriyoruz. Geleceği değiştiremiyoruz, çocuklarımız için her şeyi yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Velilerin duyarlılığı karşısında mutlu olduklarını ifade eden Esentepe Okulu Sınıf Öğretmeni Gamze Karatay, "Yaz tatili fakat biz hep beraber el ele vererek okulumuzu güzelleştirme adına çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Valiliğimiz, milli eğitim müdürlüğümüz, jandarmamız hep beraber çocuklarımız için en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz. Okulumuz sobalıydı, artık kalorifer kullanıyoruz. Jandarmamız tarafından boya badanamız yapıldı. Civardaki okullardan mobilya desteği aldık, komple bir değişim içerisindeyiz. Bundan sonraki hedefimiz interaktif sınıf olmak" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haber 677 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Acının fotoğrafı!
09 Temmuz 2018 19:39		 Kadın otobüs şoförü hayat kurtardı
09 Temmuz 2018 19:27
Tren kazasında vefat eden iki komşu toprağa verildi
09 Temmuz 2018 18:45		 Otomobilde bırakılan engelli çocuğu özel güvenlik kurtardı
09 Temmuz 2018 17:40
Mağarası için imar barışı başvurusu yaptı
09 Temmuz 2018 17:38		 Grip diye doktora götürüldü, teşhis konulamayınca felç kaldı
09 Temmuz 2018 17:27
Kırkpınar 'sessiz' başlıyor
09 Temmuz 2018 17:06		 İstanbul'da toplu ulaşım bayramda yüzde 50 indirimli olacak
09 Temmuz 2018 16:03
Yol çalışmasında bin 800 yıllık taş sandık mezar bulundu
09 Temmuz 2018 15:44		 'Tren faciasından' parası olmadığı için kurtuldu
09 Temmuz 2018 14:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Yeni KHK yayımlandı... Teşkilat kanunları lağvedildi
Sosyal medyada dolaşan iki ayrı Kabine listesi
Yeni KHK ile 4 kamu kurumu kapatıldı
Emekli ve memura ilk ödeme geliyor...
Yeni başlayan vekil ve bakanlar ne kadar maaş alacak?
657 sayılı Kanunun, toplam 55 maddesinde, teknik düzenlemeler yapıldı
Seçilemeyen MHP'li aday Bakan olacak
Herkesi FETÖ'cü diye ihbar eden profesör KHK ile ihraç edildi
Flaş! Tüm Bakanlık müşaviri kadroları iptal edildi
İYİ Parti'de el öpme krizi: Derhal terk etsinler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ivan rakitic 3
atış talimi 2
mazhar 4
annemin yarası 1
yabancı futbolcuların hanımları 1
kanser tedavisinin tamamen ücretsiz olması 1
düğün fotoğrafçısı 1
08.07.2018 çorlu tren kazası 1
50 yaş hayali 3
vis a vis 1
SON İLANLAR
Balıkesir Kepsut Belediyesi Memur Alım İlanı
Yunak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Elazığ Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ Engelli İşçi Alım İlanı
Hatay İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Türk Patent Kurumu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam