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İmar Barışı'nda 54 bin yapı kayıt belgesi verildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İmar Barışı kapsamında vatandaşlarımızı bir ayda 54 bin yapı için yapı kayıt belgesine kavuşturduk." dedi.
08 Temmuz 2018 13:22
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İmar Barışı'nda 54 bin yapı kayıt belgesi verildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İmar Barışı düzenlemesi kapsamında 54 bin yapı için yapı kayıt belgesi verildiğini bildirdi.

Özhaseki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İmar Barışı düzenlemesiyle yapılardaki imar ve iskan sıkıntısının çözülerek bu yapıların tamamının kayıt altına alınmasının amaçlandığını hatırlattı.

Başvuruların 8 Haziran'dan itibaren e-devlet üzerinden alınmaya başlandığını anımsatan Özhaseki, "İmar Barışı başvurularında bir ayı geride bıraktık. Bu süreçte vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaştık. Başvuru sayısı bir ay gibi kısa bir sürede 2 milyonu aştı. " dedi.

Yapı kayıt belgesinin alınmasına ilişkin sürece işaret eden Özhaseki, başvurunun yapılıp bedelinin ödenmesinin ardından yapı sahiplerine SMS ile bilgilendirme mesajı gönderildiğini, daha sonra vatandaşların e-devlet üzerinden belgelerini alabildiğini anlattı.

Özhaseki, "Vatandaşlarımız devletiyle helalleşmek ve yapılarında sorunsuzca oturmak amacıyla zaman kaybetmeden belgesini almak için bize başvurdu. İmar Barışı kapsamında vatandaşlarımızı bir ayda 54 bin yapı için yapı kayıt belgesine kavuşturduk." diye konuştu.

"Başvuruların yarısı 1-2 katlı binalardan"

İmar Barışı'nın herkesin derdine derman olacağına, ihtilaf ve sıkıntıları bitireceğine işaret eden Özhaseki, özellikle bir ve iki katlı yapılarda çok fazla iskan sorunuyla karşı karşıya kalındığını vurguladı.

İmar Barışı düzenlemesinin özellikle bu yapılardaki sorunların giderilmesi amacıyla uygulamaya konduğunu vurgulayan Özhaseki, "Başvuruların yüzde 49'u, yani yarısı bir-iki katlı yapı sahiplerince, yüzde 39'u ise üç-yedi katlı yapı sahipleri tarafından yapıldı. Bu sorunun giderilmesi noktasında bu başvurular memnuniyet vericidir. Bu ilgi böyle oldukça iskan sorunu olan vatandaşımız kalmayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Özhaseki, bir-iki katlı yapılarda en çok başvurunun İstanbul ve İzmir'den geldiğini belirterek, bu illeri sırasıyla Bursa, Konya ve Kocaeli'nin takip ettiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı
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