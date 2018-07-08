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GİB'den yoğun yapılandırma tanıtım kampanyası

Gelir İdaresi Başkanlığı, devlete borcu olanların yapılandırma kanununun getirdiği imkanlardan yararlanabilmesi için yoğun bir tanıtım kampanyası yürütüyor.
08 Temmuz 2018 13:28
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GİB'den yoğun yapılandırma tanıtım kampanyası

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), devlete borcu olanların yapılandırma kanununun getirdiği imkanlardan yararlanabilmesi için yoğun bir tanıtım kampanyası yürütüyor. Bu kapsamda, borçlu şirket ve kişilere 3 milyon mektup, 2 milyon SMS gönderildi.

AA muhabirinin GİB'den edindiği bilgilere göre, devlete borcu olan herkese ulaşabilmek için yoğun bir tanıtım kampanyası yürütülüyor.

Bu kapsamda, GİB'in merkez ve taşra teşkilatında görev yapan tüm bürokratlar da 81 ilde bilgilendirici toplantılar düzenliyor.

Yazılı ve görsel iletişim kanallarını da kullanan Gelir İdaresi, hazırladığı 2,2 milyon broşür, 120 bin rehber ve kent meydanlarındaki billboardlar ve outdoor TV'lerle vatandaşa kanunun getirdiği imkanları anlatıyor.

Bu kapsamda, borçlu şirket ve kişilere 3 milyon mektup, 2 milyon SMS gönderildi.

Son başvuru tarihi 31 Temmuz 2018

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında borcu olanların 31 Temmuz 2018 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekiyor. Vergi dairelerine ödemeler ise eylül ayında yapılacak.

Kamuya borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvurular devam ederken, vatandaşların, haberlerinin olmadığı borçlarına da dikkat etmeleri gerekiyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri, kanun kapsamında borcunu yapılandırarak ödeyebilecek tüm vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, vatandaşların trafik, askerlik, nüfus, seçim para cezaları, yargı harcı gibi borçlarının olup olmadığını, www.gib.gov.tr'den ya da GİB mobil uygulamasından sorgulayabileceklerini ve bilmedikleri borçları varsa, bunları öğrenip kanunun getirdiği imkanlarla yapılandırabileceklerini ifade etti.

Bugüne kadar 2 milyon 400 bin kişi başvurdu

Bugüne kadar 2 milyon 400 bin kişinin başvurduğu yapılandırma yasası kapsamında motorlu taşıtlar vergisi borcunu 426 bin, trafik para cezası borcunu ise 490 bin kişi yapılandırdı.

157 bin kişi de yükseköğrenim kredi borcu için yapılandırma başvurusunda bulundu.

Yapılandırma kanunu kapsamında borcunu yapılandıran araç sahipleri fenni muayenelerini yaptırabiliyor. Vergi borcu bulunmadığına ilişkin yazı ihtiyacı olan mükellefler de borçlarını yapılandırdıkları zaman bu yazıları alabiliyor.

Anadolu Ajansı
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