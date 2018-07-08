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Çehresi değişen Edremit batı sahillerini aratmıyor
Van Gölü kıyısındaki Edremit ilçesi, projeler ve yatırımlarla turizm cenneti olma yolunda ilerlerken gün içinde vatandaşların akın ettiği Edremit sahilleri ise yeni görünümü ile batı sahillerini aratmıyor.
İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevlendirme yapılan Van'ın Edremit Belediyesi, yürüttüğü projelerle ilçeyi adeta turizm cenneti yapma yolunda ilerliyor.
Van Gölü'ne kıyı ilçelerden Edremit'te, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'nin hayata geçirdiği projeler sayesinde ilçenin çehresi değişti.
Vatandaşların gölden daha fazla yararlanmasını sağlamak amacıyla 30 yıldan bu yana sahilleri işgal eden kaçak iş yerlerini yıkan belediye, 2,5 kilometrelik sahil bandını tamamladı. Bu kapsamda, gölün kıyısına yürüyüş ve bisiklet yolu, oturma ve piknik yapma alanları, park ve kent meydanı gibi birçok yenilik kazandıran belediye, yaptığı hizmetler ve sosyal belediyecilik örneği ile vatandaşların takdirini topluyor.
Gün içinde vatandaşların akın ettiği Edremit sahilleri ise yeni görünümü ile batı sahillerini aratmıyor.
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