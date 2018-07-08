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Bakan açıkladı: Ücretleri 5 kat arttıracağız!

Sağlık Bakanlığı, kamu ve üniversite hastanelerinde yüksek teknoloji gerektiren, riskli ve özellikli tedavi ve cerrahi operasyonları başarıyla gerçekleştiren hekimlerin döner sermaye tavan ücretlerini ilk etapta beş kat artıracak.
08 Temmuz 2018 13:42
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Bakan açıkladı: Ücretleri 5 kat arttıracağız!

Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı arasında döner sermaye ücretlerinin yeniden düzenlenmesi için çalışma başlatıldı.

Çalışmanın bir sonraki adımında ise döner sermaye tavan ücretinin 10 kata kadar yükseltilmesi hedefleniyor. Döner sermaye tavan ücretlerinde değişiklik öngören çalışma, özellikli sağlık hizmeti veren hekimlerin, birlikte çalıştıkları sağlık personelinin döner sermaye ücretlerinin artırılmasını da öngörüyor.

Maliye Bakanlığı ile varılan mutabakat çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş tarafından yürütülen çalışmaların 15 gün içinde tamamlanması ve döner sermaye yönetmeliğinin değişiklik yapılarak yeniden yayımlanması öngörülüyor.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, döner sermaye ücretlerine ilişkin düzenleme hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmanın her iki bakanlık arasında müsteşarlar ve teknik ekipler tarafından yürütüldüğünü belirterek, çalışma kapsamında nitelikli işler yapan akredite hekimlerin 18 bin lira düzeyinde olan döner sermaye tavan ücretlerinin ilk etapta 5 kat artırılacağını kaydetti. Demircan, şunları söyledi:

"Bilim kurulları, özellikli tedavi yöntemlerini ve bunların hangi hastanelerde gerçekleştirileceğini belirleyecek ve ilan edecek. Özellikli sağlık hizmeti veren hekimlerin döner sermaye tavan ücretlerini beş kat artıracağız. Bu düzenlemeyle, nitelikli sağlık hizmeti veren hekimlerin kamudan özel sektöre ve hatta yurt dışına gidişini önlemiş olacağız. Kamuda az yapılmakta olan yüksek teknolojili ve riskli operasyonların yapılmasını teşvik etmek istiyoruz."

"Hekimlerin kamuda çalışmasının önü açılacak"

Yeterliliği kanıtlanmış hekimlerin çalışmaları üzerinden değerlendirilerek isim isim ilan edileceğini bildiren Demircan, şöyle devam etti:

"Belirlenen hastanelerde, belirlenen akredite hekimler, özellikli sağlık hizmeti kapsamında operasyonlar yaptıklarında, 18 bin lira civarında olan döner sermaye tavan ücretini, beş kat artırılmış olarak alacaklar. Az sayıda, düşük volümlü, özellikli sağlık hizmetlerini veren akredite hekimlerimizi kamuda tutmak istiyoruz. Hatta üniversitelerden ve dışarıdan 1 yıllık sözleşmeler yapmak sureti ile nitelikli hekimlerin kamuda hizmet vermesinin önünü açıyoruz. Özellikli sağlık hizmetlerini de her hastanede değil, 4. kategori olarak nitelendirdiğimiz belirlenmiş eğitim araştırma ve şehir hastanelerinde vereceğiz. Bu hastanelerde yoğunlaşma ve özellikli sağlık hizmetlerinin volümünü artırmak istiyoruz."

Anadolu Ajansı
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