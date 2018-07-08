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Türkiye'den en çok Almanlar konut aldı

Türkiye'de gayrimenkule yatırım yapan yabancı sayısı 646 bin 430 kişiye ulaştı. En çok konut alan Almanlar oldu. Almanları Avusturyalılar ve İngilizler takip etti. Yaş ortalaması ise 45-54 olarak kayıtlara geçti.
08 Temmuz 2018 13:45
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Türkiye'den en çok Almanlar konut aldı

Türkiye'de gayrimenkule yatırım yapan yabancı sayısı 646 bin 430 kişiye ulaştı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de gayrimenkul sahibi yabancıların başında Almanlar, Avusturyalılar ve İngilizler geliyor. Hollandalılar, Yunanlılar, Danimarkalılar, Belçikalılar ve İrlandalılar da gayrimenkul alımında Türkiye'yi tercih eden ülkeler arasında. Mülk edinmek isteyen yabancılar, en fazla İstanbul'u tercih etti. İstanbul'da 84 bin 494 yabancının taşınmazı bulunuyor. Yabancılar için ikinci gözde şehir Antalya. Bu şehirde 84 bin 479 yabancı uyruklu gayrimenkul sahibi oldu. Üçüncülüğü ise 27 bin 633 ile Aydın aldı. Yabancıların mülk edindiği iller arasında Ordu son sırada yer aldı. Bu şehirde 7 bin 961 mülk yabancılar üzerinde.

ORTA YAŞ EN ÖNDE

Mülk edinen yabancıların 405 bin 384'ü erkek, 230 bin 953'ü kadın. Türkiye'de taşınmaz alanların çoğunun yaş aralığı ise 45-54 yaş. Yabancılar en fazla ev alırken, bunu tarım arazisi takip ediyor. Tarım arazisi alan yabancılar 2 yıl içinde projelerini ilgili bakanlığa sunmak zorunda, eğer projeyi sunmazsa arazi devlet hazinesine geçiyor.

Yasemin Asan
Yeni Şafak
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