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Twitter 70 milyon hesabı kapattı

Twitter, asparagas haber yapan sahte ve yumurta hesaplara savaş açtı. İki ay içerisinde 70 milyon hesabı kapattı.
08 Temmuz 2018 13:48
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Twitter 70 milyon hesabı kapattı

Son yıllarda sahte hesaplarla başı dertte olan Twitter, geçtiğimiz günlerde nefret söylemlerini önlemek amacıyla Smyte adlı çevrimiçi güvenlik şirketini satın aldığını duyurmuştu. Şimdi ise, yanlış bilgi yayan ve bu haberlerin yayılmasına yardımcı olan 70 milyon sahte ve yumurta hesabı askıya aldığını açıkladı.

Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleşen 70 milyon sahte hesabı askıya alma işlemiyle birçok kullanıcı rahat nefes aldı. Bu sayının, 2017 Ekim ayında askıya alınan hesapların iki katından daha fazla olduğu belirtildi.

Twitter Güvenlik Ekibi Başkanı Del Harvey, yakın zamanda geliştirdikleri teknolojiyle sahte hesapları çok daha kolay tespit edebildiklerini söyledi. Harvey kapatılan hesapların, ilk çeyrek sonunda 336 milyon olan aktif kullanıcı sayısında fazla bir etki oluşturmadığını, çünkü sorunlu hesapların çoğunun düzenli tweet atmadığını aktardı.

Her hafta 10 milyondan fazla hesap

Geçen ay bir blog yazısı yayınlayan Twitter, her hafta 10 milyondan fazla sahte hesapla mücadele ettiğini açıklamıştı. Yeni açacağınız bir hesabın kapanmasını istemiyorsanız eğer Twitter sizden üye olurken e-posta adresi ve telefon numarasıyla üyelik doğrulaması yapmanızı istiyor.
Memurlar.Net
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