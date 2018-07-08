Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslanları hızla büyüyor

Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen 2'si dişi 4 yavru aslan hızla büyüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 'Nil', 'Sultan', 'Sudan' ve 'Sevakin' adlarının verildiği aslanlardan her biri günde 4.5 kilogram tavuk eti tüketirken, aslanlar 6 ayda yaklaşık 80 kilo aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sudan gezisi sırasında Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in hediye ettiği 12-18 aylık yavru aslanlar, hazırlanan özel uçak ve kafeslerle Sudan'dan alınarak Türkiye'nin 1., Avrupa'nın 3'üncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep'teki Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesine getirilmişti. Burada doğal barınak ve şartlarda bakımı yapılan aslanlar hızla büyüyor. Her biri günlük 4.5 kilogram tavuk eti tüketen aslanlar, Gaziantep'e getirildikten sonraki 6 aylık süreçte yaklaşık 80 kilo aldı.

Arslanların sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı ve Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler, "Cumhurbaşkanımız Sudan'dan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne aslan gönderdi. Bizim için büyük bir onur ve şeref. Onları büyük, özel ve kendilerine uygun bir barınakta beslemekteyiz. Bu arslanların geldiklerinde 40-45 kilogram kadar ağırlığı vardı, şimdi ise 100-125 kiloya ulaştılar. Burada daha doğal barınaklarda daha uygun şartlarda beslenmeye başlandı. Kilo alıyorlar. Tavuk etlerini çok seviyorlar. Her biri yaklaşık 4.5 kilogram tavuk eti yiyorlar. Dengeli beslenmelerini sağlıyoruz. Vitaminlerini ve gerekli parazit tabletlerini de veriyoruz" dedi.

Özsöyler, arslanlardan yakında yavru almayı da hedeflediklerini belirterek, "Çok mutlular. Dengeli beslenmelerini ve hızlı bir şekilde büyümelerini sağlıyoruz. Yakında yavrularını da alacağız" dedi.

Duyan akın akın geliyor

Özsöyler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslanlarının Gaziantep'te olduğunu duyanların akın akın hayvanat bahçesine geldiğini ve ziyaretçi sayısının yaklaşık 600 bin kişi arttığını vurgulayarak, "Bu aslanlar ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Cumhurbaşkanımızın aslanlarını görmek için insanlar akın akın geliyor. Bu aslanlar geldikten sonra yaklaşık 550 bin, 600 bin ziyaretçi sayımız arttı" diye konuştu.

Çevre illerden gelen vatandaşlar ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslanlarını görmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, daha önce televizyonda gördükleri aslanların kısa sürede büyüdüğünü ifade ettiler.