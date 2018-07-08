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Yarışçı öğrenciler 'paramparça otomobil'le yola çıktı

Çukurova Racing takımı, İtalya'da ve İspanya'da düzenlenecek "Formula Student" yarışlarına katılmak amacıyla tasarladığı otomobili, havayoluyla bu ülkelere götüremeyince parçalarına ayırarak otobüse yükledi.
08 Temmuz 2018 14:01
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Yarışçı öğrenciler 'paramparça otomobil'le yola çıktı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) öğrencilerinden oluşan Çukurova Racing takımı, İtalya ve İspanya'da düzenlenecek "Formula Student" yarışlarına katılmak amacıyla tasarladığı otomobili havayoluyla bu ülkelere götüremeyince çareyi aracı parçalara ayırarak taşımakta buldu.

Otomotiv ve Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri, İtalya'da 11-15 ve İspanya'da 18-22 Temmuz'da organize edilecek "Formula Student" yarışlarına katılmak için yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı, 120 beygir gücüne sahip "CR-A2" adını verdikleri bir otomobil yaptı.

Öğrenciler bu ülkelere otomobili götürebilmek amacıyla önce bir havayoluyla şirketiyle anlaştı ancak daha sonra şirket aracı taşıyamayacağını iletti.

Yarışlara katılma arzusundan vazgeçmeyen öğrenciler, sponsorluk sayesinde kendilerini ve otomobili bu ülkelere götürecek bir otobüs ayarladı.

Öğrenciler, yaptıkları otomobili bu otobüse yükleyebilmek ve İtalya'ya giderek yarışlara katılmak için aracı parçalarına ayırdı.

Yanlarına, otomobili birleştirebilmek için çok sayıda araç-gereç alan 20 kişilik ekip, Adana'dan İtalya'ya otobüsle hareket etti.

Öğrenciler İtalya'da sorunsuz şekilde otomobillerini kurabilmeyi ve yarışlardan derece elde ederek İspanya'daki organizasyona gitmeyi hedefliyor.

"A'dan Z'ye her şey öğrenciler tarafından yapıldı"

Çukurova Racing takımının kaptanı ve üniversite öğrencisi Vural Kart, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Formula Student" yarışlarının araç tasarlayan öğrenciler için çok önemli bir yarışma olduğunu ifade etti.

Kendi imkanlarıyla yaptıkları otomobille, bu organizasyonda Türkiye'yi geçen sene temsil ettiklerini anımsatan Kart, şöyle devam etti:

"Geçen yıl 'CR-A1' adını verdiğimiz araçla İtalya'daki yarışlara katılmıştık. Bu sene 'CR-A2' adlı aracımızı üreterek hem İtalya hem de İspanya'daki yarışlara katılacağız. Bu, öğrenci odaklı proje. Burada A'dan Z'ye her şey öğrenciler tarafından yapıldı. Başımızda, Otomotiv Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Özcanlı bulunuyor. Onun danışmanlığında öğrenciler olarak bir proje yaptık. Burada her şeyi kendi imkanlarımızla gerçekleştirdik. Dizaynı, çizimleri, analizleri kendimiz yapıp, uygunsa üretimini kendimiz gerçekleştiriyoruz. Motorun ana bloğunu dışarıdan getirtiyoruz ama motor üzerindeki birçok revizyonu da kendimiz yaparak otomobilimizi üretiyor ve yarışlara katılıyoruz."

"Aracımız şu an paramparça"

Kart, otomobillerinde benzinle çalışan ve 120 beygir güç üreten 600 cc'lik bir motor kullandıklarını dile getirdi.

Yarışlara gitmeden önce ulaşımla ilgili bir sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Kart, bir havayoluyla şirketiyle önce anlaştıklarını ancak sonradan şirketin bu kararından vazgeçtiğini belirtti. Kart, şunları söyledi:

"Geçen sene tırla gitmiştik. Bu yıl buna güvenerekten hiçbir şekilde tırla ilgili işlem yapmadık. Son haftaya girdik ama haber gelmedi. 'En azından bu işi paramızla yapalım' dedik, otomobili taşıyacak kasa hazır hale geldi. Uçuşa yarım saat kala bahaneler üretilmeye başlandı. 'Şunun sökülmesi lazım' falan şeklinde. En son bize, 'Bu araç hiçbir şekilde havayoluyla gidemez' denildi. Biz aracın yurt dışına çıkabilmesi için gerekli belgeyi tamamen havayoluyla gidecek şekilde ayarladık ancak şu anda böyle bir 'gol yediğimiz' için havayoluyla götüremiyoruz. Aracımız şu an paramparça. Otobüse koyduk, gümrükten geçebilecek miyiz bilmiyorum. Şu anda arkadaşlarımla arabayı yükledik ve yola çıkacağız."

"Ülkemizi gururla temsil edeceğiz"

Sınır kapısından geçip yarışların yapılacağı İtalya'ya ulaşabilirlerse otomobili tekrar kurmak için büyük çaba sarf edeceklerine dikkati çeken Kart, "İnanıyorum ki yola çıkacağız ve Kapıkule Sınır Kapısı'ndan da geçeceğiz. Oradaki yetkililer umuyorum bize yardımcı olacaklar." dedi.

Kart, tüm resmi evraklarının bulunduğunu ancak sadece otomobili götürecekleri belgeleri havayoluna uygun şekilde düzenledikleri için kaygılı olduklarını aktararak şunları kaydetti:

"Ülkemizi orada gururla temsil ederek buraya döneceğimize inancımız tam. Çok sıkıntılar yaşadık ama hiçbir zaman arkamızı dönmedik, umudumuzu kaybetmedik. Biz hepsinin üstesinden bir şekilde geldik ve bunun da üstesinden geleceğiz. Biz bu ülkenin geleceği olan insanlarız. Ülkemiz için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz."

Anadolu Ajansı
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