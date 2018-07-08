1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Katsayıdaki artış, memur ve emekli maaşına nasıl yansıyacak?

Maliye Bakanlığı 4 Temmuz 2018 tarihinde mali ve sosyal haklara ilişkin genelge yayımlayarak memur ve memur emeklileri ile sözleşmeli personele ne kadar zam yapılacağını belirledi.
08 Temmuz 2018 14:22
Yazdır
Katsayıdaki artış, memur ve emekli maaşına nasıl yansıyacak?

Maliye Bakanlığı 4 Temmuz 2018 tarihinde mali ve sosyal haklara ilişkin genelge yayımlayarak memur ve memur emeklileri ile sözleşmeli personele ne kadar zam yapılacağını belirledi. Şimdi memurlar, sözleşmeli personel ve memur emeklilerinin zamdan nasıl etkileneceğini başlıklar halinde açıklayacağız. Ayrıca, aşağıda açıklamış olduğumuz hususların yanında yapılan birçok ödemenin de maaş katsayısına bağlı olduğunu ifade etmek isteriz.

Memur maaş katsayıları ne kadar arttı?

Genelgeye göre, 01/07/2018-31/12/2018 döneminde geçerli olmak üzere; Aylık katsayısı (0,11794), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,8461), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,037402) olarak belirlenmiştir.

Bu rakamlardan aylık katsayısı ile taban aylık katsayısı emekli maaşını etkilemektedir. Özellikle taban aylık katsayısındaki artışlar emekli maaşını oldukça fazla etkilemektedir. Çünkü, memurlarda taban aylık tutarından gelir vergisi ve emekli kesintisi kesilmekte iken emeklilerde taban aylık tutarları üzerinden hiçbir kesinti yapılmamaktadır.

Sözleşmeli personelin sözleşme tavanı ne kadar arttı?

Kamu kurumlarında birden fazla sözleşmeli personel statüsünde çalışan personel olduğu için bunların ücret tavanları da oldukça farklıdır. Genelgeye göre gelen artışı değişik sözleşmeli personel statüsüne göre sıralamak gerekirse; 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 3'üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 6.455,55 TL'ye yükseltilmiştir.

Bilişim uzmanlarının sözleşme tavanı 28 bin 774,9 TL oldu. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 5.754,98 TL'ye yükseltilmiştir. Özellikle bu tutar 5502 sayılı Kanun'a göre istihdam edilen bilişim uzmanlarının sözleşme tavanları ile 375 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen bilişim uzmanlarının sözleşme tavanlarını arttırdığını ifade etmek isteriz. Bu rakamlara göre 375 sayılı KHK kapsamında çalıştırılan sözleşmeli Bilişim Uzmanlarına ödenecek tavan brüt ücret 5.754,98*4 = 23.019,92 TL, 5502 sayılı Kanun kapsamında çalıştırılan bilişim uzmanlarına ise tavan brüt ücret 5.754,98*5 =28.774,9 TL oldu.

Başbakanlık'ta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarının 8'inci maddesinde yer alan Başbakanlık Müsteşarı'nın aylık sözleşme ücret tutarı, 56.400 gösterge rakamı ile aylık katsayısının çarpımı suretiyle hesaplanan 6.651,81 TL'dir.

En yüksek devlet memuru maaşı ise 9500*0,11794 =1.120 TL olmuştur. Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan taban ve tavan ücretleri % 8,65 oranında artırılmıştır.

18/7/2017 tarihli ve 2017/T-8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı'na ekli (EK-I)'de gösterilen grupların 30/06/2018 tarihi itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri ile bu gruplara göre temel ücreti belirlenen personelin anılan tarih itibarıyla geçerli olan temel ücretleri % 8,65 oranında artırılmıştır. Temel ücret artışıyla birlikte başarı ve kıdem ücreti de arttırılmış olmaktadır.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin kapsamı dışında kalan kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsam ve programında bulunanlar dahil) çalışan sözleşmeli personelin 30/06/2018 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücretleri %8,65 oranında artırılmıştır. Ancak, bunların sözleşme ücreti tutarları, ilgili dönemde anılan Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarını geçmeyecektir.

Katsayı artışları asgari geçim indirimini arttırdı mı?

Asgari geçim indirimi tutarları 2018 yılının ilk 6 aylık dönemi için belirlenen asgari ücrete göre belirlendiği için bu tutarlarda değişiklik olmayacaktır. Buna göre, 2018 yılında asgari geçim indiriminin hesaplanmasında esas alınacak brüt asgari ücret tutarı 2.029,5 TL'dir. Ayrıca, katsayı artışı, çalışmayan eş için 2.134, çocuklar için ise 250 gösterge (0-6 yaş için 500) rakamının maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutar üzerinden ödendiği için çocuk ve aile yardımı tutarını da arttırmıştır.

Maaş farkı ödemesi yapılacak mı?

Memur ve sözleşmeli personel maaşları peşin ödendiği için 01/07/2018-14/07/2018 tarihleri arasındaki maaş farkı tutarları hesaplanarak hesaplara yatırılacaktır.

Maaş katsayısındaki artışlar kıdem tazminatı tavanını ne kadar arttırdı?

Kıdem tazminatı tavanının hesabında bir hizmet yılı için Başbakanlık Müsteşarına yapılan emekli ikramiyesi ödemesi esas alınmaktadır. Bu çerçevede, maaş katsayısındaki artışlar, Başbakanlık Müsteşarı'na yapılacak emekli ikramiyesini de arttırmıştır. Dolayısıyla Başbakanlık Müsteşarı'nın emekli ikramiyesine paralel artış gösteren işçilere ödenecek kıdem tazminatı tavanı tutarı 01/07/2018 tarihinden itibaren 5.434,42 TL olmuştur.

Mal beyanında esas alınacak şube müdürü maaşı arttı mı?

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8'inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı'nca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı 01/07/2018 tarihi itibarıyla 5.086,08 TL olmuştur. Bu tutarın kendilerine aylık ödenmeyenleri kapsadığını ifade etmek isteriz. Yani memurlarla ilgisi yoktur.

Daha önceki yazılarımızda detaylı şekilde açıkladığımız üzere, kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından fazla değer ve tutarındaki, para ve para hükmündeki kıymetli kağıtları, hisse senedi ve tahvilleri, altın ve mücevheratı, her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinası ve diğer ziraat makinaları, inşaat ve iş makinaları, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır malları, hakları, alacakları, borçları, gelirleri, bildirmek zorundadırlar.

Ahmet Ünlü

Memurlar.Net
Bu haber 44,231 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vergi müfettişlerine, 3 yıl süreyle, görev yasağı
09 Temmuz 2018 19:05		 Başbakanlık personeli diğer kurumlara dağıtılacak
09 Temmuz 2018 18:50
OHAL Komisyonu da Cumhurbaşkanlığına bağlandı
09 Temmuz 2018 18:06		 Türkiye Adalet Akademisi ile TODAİE kapatıldı
09 Temmuz 2018 18:05
Sağlık Bakanlığı, 65 ve 72 yaş arası tabip alacak
09 Temmuz 2018 18:01		 Diyanet, sınav görevlisine ücret ödeyecek
09 Temmuz 2018 16:49
112'ye asılsız ihbara para cezası
09 Temmuz 2018 16:16		 İstanbul'da toplu ulaşım bayramda yüzde 50 indirimli olacak
09 Temmuz 2018 16:03
Tarım Bakanlığından unvan değişikliği sınavı için açıklama
09 Temmuz 2018 14:25		 Memurlar.net Cumhurbaşkanlığındaki törene davet edildi
09 Temmuz 2018 13:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Yeni KHK yayımlandı... Teşkilat kanunları lağvedildi
Sosyal medyada dolaşan iki ayrı Kabine listesi
Yeni KHK ile 4 kamu kurumu kapatıldı
Emekli ve memura ilk ödeme geliyor...
Yeni başlayan vekil ve bakanlar ne kadar maaş alacak?
657 sayılı Kanunun, toplam 55 maddesinde, teknik düzenlemeler yapıldı
Seçilemeyen MHP'li aday Bakan olacak
Herkesi FETÖ'cü diye ihbar eden profesör KHK ile ihraç edildi
Flaş! Tüm Bakanlık müşaviri kadroları iptal edildi
İYİ Parti'de el öpme krizi: Derhal terk etsinler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yaşamak 4
90 yaş hayali 3
elti 4
Metinalkan 5
Burhan Altıntop 5
Brandon sanderson 4
aidat ödemeyene asansörün şifresini vermeyen yönetici 5
Melih Germiyan 4
Dekalog 3
ben böyleyim 1
SON İLANLAR
Balıkesir Kepsut Belediyesi Memur Alım İlanı
Yunak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Elazığ Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ Engelli İşçi Alım İlanı
Hatay İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Türk Patent Kurumu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam