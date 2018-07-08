|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
İzmir'de herkes akın akın o ilçelere gidiyor
Tatilciler yollara düştü, kilometrelerce kuyruk oluştu
İzmir'in Menderes ilçesi güzergahından, hafta sonunu fırsat bilerek denize giden binlerce tatilci araçlarıyla kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle trafikte zaman zaman durma noktasına geldi.
Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler, İzmir'in en önemli tatil merkezlerinden Menderes'e bağlı Gümüldür ve Özdere, Selçuk, Seferihisar, Kuşadası gibi tatil bölgelerine gitmek için öğle saatlerinde yollara düştü.
Zaman zaman 39 dereceyi bulan sıcakta yollara düşen tatilciler, araçlarıyla yoğunluk oluşturdu.
Yoğunluk nedeniyle diğer ilçelere de ulaşımın sağlandığı Seferihisar-Kuşadası yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kuyruk nedeniyle trafikte durma noktasına geldi. Jandarma komutanlığına bağlı ekiplerde, kavşaklarda önlemlerini artırarak sürücüleri uyardı.
Bu haber 11,156 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI