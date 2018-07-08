Safranbolu'nun güzellikleri gün yüzüne çıkıyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Safranbolu Belediyesi arasında yapılan protokolle 17 tarihi ev restore edilecek.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akçasu Mahallesi'nde bulunan 17 evin restorasyon projesinin tamamlanması için çalışmaların başladığını söyledi.

Akçusu Mahallesi'nin daha önce dere ıslah ve çevre düzenlemesinin yapıldığını ifade eden Ürkmezer, şöyle konuştu:

"Sadece dere ıslahıyla iş bitmiyor. Safranbolu'yu Safranbolu yapan tarihi evler burada da var. Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yaptığımız görüşmelerde önerimizi sunduk. Burada Tarihi Kentler Birliği ile Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma (ÇEKÜL) Vakfının bize büyük bir desteği oldu. Görüşmelerde buradaki 17 evin restorasyon projesinin hazırlanması için yarım milyon liralık destek sağlanacak bize. Belediyemizin de katkısı olacak. Projenin hepsini Safranbolu'da ikamet eden mimarlar yapacak. Biz buradaki 17 evin projelerinin tamamını hazır hale getirmiş olacağız. Buraya turizm anlamında katkı sağlamış olacağız."

- Tabakhane bölgesi de turizme kazandırılacak

Safranbolu'da turizm destinasyonunun arttığını aktaran Ürkmezer, şöyle konuştu:

"Tarihi Çarşı bölgesinde biz sadece dar alanda değil, olabildiğince geniş alanda yerli ve yabancı turistlerimizin Safranbolu'nun bütün güzelliklerinden faydalanmasını istiyoruz. Keşfedilmeyi bekleyen Tabakhane bölgesi var. Oranın yerli ve yabancı turistler tarafından da bilinmesini sağlamak için bir çalışma içerisindeyiz. Orayla ilgili Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş'a arz ettik, kendisi desteğini verdi, ekiplerini gönderdi. Belediye meclisinden kamulaştırma kararını çıkardık. Ödenekler kısmında Kültür ve Turizm Bakanlığımız bize destek olacak ve biz böyle Safranbolu'nun keşfedilmeye değer her tarafını turizme katmış olacağız."

Restorasyon projelerinin kabulü için aralık ayına kadar vakitleri olduğunu vurgulayan Ürkmezer, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla sözleşme imzalandığını vurguladı.

"Ev sahipleriyle de sözleşmeler imzalandı ve mimarlar çalışmalara başladı" diyen Ürkmezer, şöyle devam etti:

"Role ve restorasyon projeleri hazırlandıktan sonra bize sunacaklar. Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Kurulu Müdürlüğüne onaylatmamızdan sonra işlem tamamlanmış olacak. Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Kurulu Müdürlüğü onayladıktan sonra uygulama aşamasına geçilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) kaynakları gibi kaynakları vatandaşlarımızın bulmaları konusunda yardımcı olacağız. Burada bulunan 17 evin restorasyonunu en kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Safranbolu'nun genelinde restorasyonların yapıldığını hatırlatan Ürkmezer, "Bir çok yerde vatandaşlarımız bireysel olarak, kredi kullanarak, kendi imkanları, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle ev, dükkan, hamam gibi yerlerin restorasyon çalışmalarına devam ediyor. Safranbolu kültürüyle cazibe merkezi, bunların tamamıyla canlanması için belediye ve kaymakamlık olarak biz vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Evi restore edilecek olan Osman Cengiz de mutlu olduğunu belirtti.

Kendi imkanlarıyla evini restore ettiremediğini anlatan Cengiz, dere ıslah ve çevre düzenlemesiyle de mahallenin turizme kazandırıldığını ifade etti.