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Yasak olmasına rağmen 500 liraya satılıyor!

Anavatanı Avustralya ve Amazon Ormanları olan tarantula örümcekleri, Türkiye'de internet ortamında tanesi 500 liraya kadar fiyatla satışa çıkarılıyor. Bu tarantulalardan bazı türlerin, bir insanı ısırması halinde öldürebilecek kadar etkili bir zehre sahip olduğu biliniyor.
08 Temmuz 2018 14:37
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Yasak olmasına rağmen 500 liraya satılıyor!

Dünya üzerinde yaklaşık 900 türü bulunan ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen eklembacaklı grubuna giren tarantulalar, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde satışa çıkartılıyor. 'Sling ornata', 'Formasa', 'Brachypelma albopilosum', 'Metallica', 'Lasiodora parahybana', 'Nhandu chromatus', 'Grammostola rosea', 'Vagans', 'Lasiodora klugi' cinsi tarantulalar, tanesi 50 lira ile 500 arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

İNTERNET PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Tarantulaları satışa çıkartanların ilanların açıklama kısımlarına yazdıkları şu ifadeler ise dikkat çekti:

"Alıcı ödemeli il dışına kargo yapılır. İstanbul içi elden teslim', 'Farklı türlere geçiş yapacağım için elimdeki canlıları satıyorum', '5 yaşında adult dişi lasiodora parahybana. Erkek bulamadığım için satıyorum. Gövde boyu 7-8 cm bacak dahil boyu 15 cm kadar. Herhangi sağlık problemi olmayıp aşırı derecede atik bir canlıdır. Kredi kartı ile satış imkanı vardır.

Öncelik tercihim Ankara elden teslimdir. Alıcı sorumluluğunda kargo ile veya otobüs ile gönderim yaparım. Takas ve pazarlık düşünmüyorum. Canlı 350 TL'dir', 'Whatssap'tan bana ulaşabilirsiniz', '2 yaşında gövde boyu 6 cm bacak dahil 11-12 cm. Aşırı iştahlı bir canlı."

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri ise tarantula satışının tespiti halinde, hayvan başına 6 bin 306 lira ceza uyguladıklarını bildirdi.

Doğan Haber Ajansı
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