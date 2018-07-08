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Karadeniz'de sıcaktan bunalanlar yaylalara akın etti

Karadeniz'de sıcaktan bunalanlar yüksek rakımlı yaylalara akın ederek, buralarda haftasonu düzenlenen şenliklerde doğanın ve tatilin keyfini çıkarıyor. Ordu ve Giresun'da başlayan yayla şenliklerine onbinlerce kişi katılıyor.
08 Temmuz 2018 15:01
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Karadeniz'de sıcaktan bunalanlar yaylalara akın etti

Karadeniz'de bir birine komşu iki il olan Ordu ve Giresun'da yayla şenlikleri başladı. Her iki ilin ortak kullanımında olan, Karadeniz yaylalarını bir birine bağlayan 'Yeşil Yol' ağında olan Giresun'un 3 bin 275 rakımlı Karagöl yaylası ile sınır olan Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı yaylası yoğun ziyaret ediliyor.

Özellikle Arap turistlerin yoğun ilgi gösterdiği 1500 rakımlı Aybastı Perşembe Yaylası'nda ki etkinliklerin ardından, Gölköy'de 1200 rakımlı Uluvahta yaylasında düzenlenen Güreş ve Kültür Festivali'de büyük ilgi gördü. 3 gün süren yayla şenliğinin son gününde yaylaya akın eden vatandaşlar, kıyasıya geçen güreş müsabakalarını seyrederek, yerel ve ulusal sanatçıların konserleriyle de eğlendi. Semaver ve mangal yakarak yaylanın tadını çıkaran vatandaşlar, kurulan pazarlarda yöresel yiyeceklerden de satın alıp yaylacılara katkı sağladı.

ATA SPORU GÜREŞ İLGİ GÖRÜYOR

Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert, ilçede yoğun ziyaret edilen Ulugöl gibi artık Uluvahta yaylasının da ziyaret edilmeye başladığını söyledi. Uluvahta yaylasını çeşitli etkinliklerle tanıtmaya çalıştıklarını vurgluayan Mert, "Karadeniz'de yaylalar güzel ama bizim Uluvahta yaylamız cennet mekan. Tabiat güzelliklerinin yaşandığı ortam. Uluvahta yaylasının hemen yakınında Ulugölümüz var. Bu havzayı böyle etkinlik ve festivallerle turizme açacağız. 3 gün süren festivalimizde güreşlerimiz ve sanatçılarımızın konserleriyle renkleniyor.

Güreş ata sporumuz, uzun yıllardan beri bunu yapıyoruz. Ata sporumuzu ilçemizde yaşatmaya çalışıyoruz. Güreş müsabakaları da büyük ilgi görüyor. Yaylalarımızın kalabalık vatandaşlarımız tarafından ziyaret edilmesi, şenliklerimize ilgi gösterilmesi bizleri mutlu ediyor" dedi.

Haftasonu havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar Aybastı Perşembe yaylasının büyüleyen doğal güzelliği medreseler ile Gölköy Uluvahta yaylası ve Ulugöl ve Kabadüz Çambaşı yaylasına akın etti.

Doğan Haber Ajansı
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