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Marmara'ya 7 deprem izleme istasyonu daha

Merkezi Bursa'da bulunan Doğa Hareketleri Araştırma Derneği'nin çoğunluğu Marmara bölgesinde olmak üzere kurduğu deprem öncü izleme istasyonlarının sayısı, kurulacak 7 istasyon ile 62'ye yükseliyor. Dernek Başkanı Fuat Agalday, "Bu istasyonlar ile 5 ve üzerindeki depremleri en az bir hafta önceden belirliyoruz. Her biri 15 bin liraya mal oluyor. Kullanılan teknolojilerimiz yerli ve Japonya'da yok" dedi.
08 Temmuz 2018 15:14
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Marmara'ya 7 deprem izleme istasyonu daha

Bursa'da, 2000 yılında, 5 ve üzeri şiddetindeki depremlerin en az bir hafta öncesinden belirlenmesi için fay hatları üzerine kurulan Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonları'nın sayısı, 4'ü Bursa'da, 3'ü Yalova'da olmak üzere hizmete girecek 7 istasyon ile 62'ye yükselecek.

Şu anda 20'si İstanbul olmak üzere Bursa, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Balıkesir ve Tokat'ta istasyonlarının bulunduğunu söyleyen Doğa Hareketleri Araştırma Derneği'nin kurucusu Elektronik Mühendisi Fuat Agalday, istasyonların 5 ve daha şiddetli depremlerin birçoğunu önceden belirlediğini söyledi. Araştırma komisyonlarında, Jeofizik Uzmanı Oğuz Gündoğdu'nun da yer aldığını belirten Agalday, "Çalışmalarımızı yerel yönetimlerin katkısı ile yapıyoruz. Şu anda fay üzerinde 55 istasyon bulunuyor.

Bunların sayısı 62'ye yükselecek. İstasyonlarda, fay hattı üzerindeki elektrik alan değişimleri, manyetik alan değişikliği, Radon gazı takibi 7 gün 24 saat takip ediliyor. Yer altındaki suların termal kaynaklarını da takip ediyoruz" dedi.

İstasyonların her birinin 15 bin liraya mal olduğunu belirten Fuat Agalday, "Bu malzemelerin tümünü biz kendimiz yapıyoruz. Dolayısıyla maliyetini düşürüyoruz. İddialı konuşuyorum. Bu istasyonlar, deprem konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinde yok. Biz, 5 ve üzerindeki birçok depremi önceden belirledik. Şu anda herhangi bir hareketlilik hissetmiyoruz" diye konuştu.

Fuat Agalday, olası büyük deprem belirtileri karşısında önlem alınması için AFAD ve Başbakanlığa rapor yazarak uyarıda bulunduklarını da sözlerine ekledi.

Doğan Haber Ajansı
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