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Çocuklar internette neler arıyor?

Kaspersky Lab'in çocuk koruma özelliklerine sahip çözümleri ve modüllerinden elde ettiği istatistiklere dayanan en son raporu, çocukların internette neler yaptığını ve onları korumanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Örneğin, son aylarda yapılan aramaların %17'sini video içeriklerin oluşturduğu belirlendi. Bu aramalar sonucunda izlenen çoğu video zararsız olsa da çocukların yanlışlıkla uygun olmayan içeriklerle de karşılaşma ihtimali bulunuyor.
08 Temmuz 2018 15:26
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Çocuklar internette neler arıyor?

Hazırlanan raporda, Kaspersky Lab'in için Ebeveyn Kontrolü modülü etkin amiral gemisi tüketici çözümlerinin Windows ve Mac sürümleri ile Windows, Mac, iOS ve Android cihazlar için ayrı bir hizmet olan Kaspersky Safe Kids'ten alınan istatistikler derlendi.

Örneğin raporda, en popüler on dilde son 6 ay içinde yapılan arama sonuçları sunuldu. Elde edilen verilerde; video içerikleri, yayın servisleri, video yayıncıları, diziler ve filmlerle ilgili tüm taleplerin dahil olduğu video ve ses kategorisinin çocuklar tarafından en çok aranan (toplam taleplerin %17'si) kategori olduğu görüldü. İkinci ve üçünü sıralarda ise sırasıyla çeviri (%14) ve iletişim (%10) siteleri yer aldı. Oyunlar ise ilginç bir şekilde toplam aramaların %9'unu oluşturarak dördüncü sırada kaldı.

Aramalar arasında net bir dil farkı olduğu da görüldü. Örneğin video ve müzik siteleri genellikle İngilizce olarak arandı. Bu da filmler, TV dizileri ve müzik gruplarının büyük bir çoğunluğunun adının İngilizce olmasıyla açıklanabilir. İspanyolca konuşan çocuklar çeviri sitelerine daha çok ilgi gösterirken, iletişim hizmetlerine yönelik aramaların büyük kısmı Rusça yapıldı. Çince konuşan çocuklar ise diğer tüm ülkelere göre eğitim hizmetlerini en çok arayanlar oldu. Fransızca konuşan çocuklar ise spor ve oyun web sitelerini daha çok aradı. Almanca konuşanlar arasında "alışveriş" kategorisindeki aramalar ilk sırada yer aldı. Porno ile ilgili en çok arama Arapça yapılırken, anime ile ilgili aramalarda ise Japonca lider oldu.

Kaspersky Lab Web İçerik Analizi Uzmanı Anna Larkina, "Farklı ülkelerdeki çocuklar farklı şeylere ilgi gösteriyor ve internette farklı davranışlar sergiliyor. Ancak tümünün zararlı olma potansiyeli olan içeriklerden korunması gerekiyor. Çizgi film arayan bir çocuk yanlışlıkla bir porno içeriği açabiliyor. Masum videolar ararken bir anda şiddet içerikli web sitelerine rastlayabiliyorlar. Her iki durum da çocukların duyarlı ve hassas zihinlerine uzun vadeli etki edebilir." dedi.

Raporda arama sonuçlarının analizinin yanı sıra son 12 ayda çocukların ziyaret ettiği veya ziyaret etmeyi denediği, potansiyel zararlı içeriklere sahip siteler de incelendi. İçerikler 14 farklı kategoride değerlendirildi. Elde edilen verilere göre iletişim siteleri (sosyal medya, mesajlaşma veya e-posta), ebeveyn kontrolü bulunan bilgisayarlar tarafından en çok ziyaret edilen siteler oldu. Son 12 ayda Türkiye'deki kullanıcılar bu siteleri %71,15 oranında tercih etti. Ancak bu oran, çocukların internetteki faaliyetlerinde mobil cihazları daha fazla kullanmasıyla her yıl azalıyor. Bu kullanıcılar arasında Türkiye'de en popüler ikinci kategori ise "yazılım, ses ve video" oldu (%16,99). Bu tür içeriklere sahip web siteleri geçtiğimiz yıldan bu yana çok daha popüler hale geldi. Bir yıl önce bu kategori dünya genelinde %6 ile beşinci sıradaydı. Türkiye'de üçüncü sırada ise e-ticaret siteleri (%4,15) yer aldı.

Mobile geçiş eğiliminin oyun sitelerini de etkilediği görüldü. Bu tür siteler %2,72'lik oranla dördüncü sırada kaldı. Çocuklar mobil oyunları bilgisayar oyunlarına tercih etmeye devam ettikçe bu kategorinin popülerliği de önümüzdeki ay ve yıllarda daha da azalacak.

Anna Larkina konu hakkında şunları söyledi: "İnternette ne yapıyor olurlarsa olsunlar, ebeveynlerin çocukların dijital faaliyetlerini izlemeleri önem taşıyor. Dikkat göstermek ve rahatsız etmek arasında büyük bir fark var. Çocuklarınıza güvenip internette nasıl güvenli davranacaklarını öğretmek önemli olsa da iyi tavsiyeler ekrana beklenmedik şeylerin çıkmasını her zaman engelleyemiyor. Bu nedenle, çocuklarınızın internette zararlı yerine olumlu deneyimler yaşamasını sağlamak için gelişmiş güvenlik çözümleri kullanmak gerekiyor."
Doğan Haber Ajansı
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