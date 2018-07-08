1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Köylü kadınlar 'çeçil peyniri' üretimine başladı

Anadolu'nun vazgeçilmez lezzetlerinden çeçil peyniri, Kars'ta geleneksel yöntemlerle üretiliyor.
08 Temmuz 2018 15:30
Yazdır
Köylü kadınlar 'çeçil peyniri' üretimine başladı

Anadolu'nun vazgeçilmez lezzetlerinden "çeçil peyniri"nin sofralara yolculuğu başladı.

Doğu Anadolu'nun zengin peynir çeşitliliğine katkı sağlayan Kars, Ağrı, Erzurum, Ardahan, Iğdır bölgesine özgü çeçil peyniri için tandır evlerinde, bahçelerde kazanlar yakıldı.

Hayvan besiciliği ve süt mamulleri bakımından Türkiye'de önemli yere sahip Kars'ta, sezonun ilk çeçil peyniri üretildi.

Sarıkamış ve Selim ilçelerine bağlı köylerin 2 bin 500 rakımlı bol çiçekli meralarında beslenen ineklerin sütü, çeçil peyniri için kazanlarda kaynatılıyor.

Sezonun ilk peynirleri üretilmeye başlandı

Yaz ve kış sofralarının vazgeçilmezi ve yöresel lezzetler arasında önemli bir yer tutan çeçil peyniri, yüzlerce yıldır geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediliyor.

Yağmurların ardından çiçeklere bürünen meralarda otlayan ineklerin sütü ile yapılan çeçil peyniri için tandır evlerinde, bahçelerde kazanlar yakılarak sezonun ilk peynirleri üretilmeye başlandı.

Yağından arındırılmış inek sütünün, bir gün dinlendirilmesinin ardından mayalanarak kazanlarda kaynatılması ve kıvama geldikten sonra tel tel olana kadar zorlu yoğurma işlemiyle yapılan çeçil peyniri, yaz ve kış hem taze hem de koyun ya da keçi derisinden hazırlanmış tuluklar içine basılarak küflendirilmesiyle "göğermiş çeçil" adıyla kahvaltı sofralarını süslüyor.

"Sezonun ilk çeçil peyniri üretimini yaptık"

Karahamza köyünde peynir üreten kadınlardan Nuran Al, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde ineklerden sağdıkları sütü makineden geçirip yağından arındırdıktan sonra ekşimesi için 24 saat oda sıcaklığında beklettiklerini söyledi.

Büyük bakır kazanların çeçil peyniri için hazırlandığını belirten Al, "Ekşiyen sütün içine aynı miktarda taze süt ekleniyor. Sıvı maya ilave ettikten sonra orta ateşte pişiriyoruz. Suyunu aldıktan sonra malzemeyi başka bir kaba alarak, peyniri yoğuruyoruz. Çeçil peyniri kıvama geldikten sonra kazanlardan çıkarılıp ahşap üzerine serilerek hazır hale getiriliyor." dedi.

Al, yağmurların bu sene daha çok bereket getirdiğini, köyün meralarının çiçeklerle bezendiğini anlattı. Nural Al, "Sezonun ilk çeçil peyniri üretimini yaptık. Bizim peynirlerimiz kaliteli ve lezzetlidir çünkü temiz, titiz bir şekilde hijyene ve peynirin kıvamında pişirilmesine çok dikkat ederiz." şeklinde konuştu. Al, müşterilerinin, peynirden çok memnun kaldıklarını dile getirdi.

Makbule Saraçer de asırlardır kadınların imece usulü peynir üretimi yaptıklarını, köyde bu geleneği devam ettirdiklerini söyledi. Saraçer, "Tezek ve odunla yakılan tandırlarda, büyük emekler vererek ürettiğimiz çeçil peyniri yaz ve kış sofralarımızın vazgeçilmezidir. En sağlıklı ve en doğal peynirdir. Köyde kadınlar bir araya gelerek peynir üretiyoruz. Ürettiğimiz peynirin bir kısmı kendi ihtiyacımız için kullanıyoruz, kalanını da satarak aile bütçesine katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

"Hem taze hem de bekletilerek tüketilir"

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, çeçil peynirinin yöresel peynirler arasında önemli yeri bulunduğunu kaydetti.

Gök, çeçil peynirinin her mevsim tüketilen peynir türü olduğunu ifade ederek, "Tel ve iplik şeklindeki peynir, hem taze hem de tulumlara basılarak ve bekletilerek tüketilir. Çeçil, sofraların en lezzetli ve iştah açıcı peynir türlerindendir ayrıca peynir üretiminin bölge ekonomisine önemli katkısı vardır." bilgisini aktardı.

Çeçil peynirinin kilosu 10-13 lira arasında satışa sunuluyor.

Anadolu Ajansı
Bu haber 1,569 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Acının fotoğrafı!
09 Temmuz 2018 19:39		 Kadın otobüs şoförü hayat kurtardı
09 Temmuz 2018 19:27
Tren kazasında vefat eden iki komşu toprağa verildi
09 Temmuz 2018 18:45		 Otomobilde bırakılan engelli çocuğu özel güvenlik kurtardı
09 Temmuz 2018 17:40
Mağarası için imar barışı başvurusu yaptı
09 Temmuz 2018 17:38		 Grip diye doktora götürüldü, teşhis konulamayınca felç kaldı
09 Temmuz 2018 17:27
Kırkpınar 'sessiz' başlıyor
09 Temmuz 2018 17:06		 İstanbul'da toplu ulaşım bayramda yüzde 50 indirimli olacak
09 Temmuz 2018 16:03
Yol çalışmasında bin 800 yıllık taş sandık mezar bulundu
09 Temmuz 2018 15:44		 'Tren faciasından' parası olmadığı için kurtuldu
09 Temmuz 2018 14:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Yeni KHK yayımlandı... Teşkilat kanunları lağvedildi
Sosyal medyada dolaşan iki ayrı Kabine listesi
Yeni KHK ile 4 kamu kurumu kapatıldı
Emekli ve memura ilk ödeme geliyor...
Yeni başlayan vekil ve bakanlar ne kadar maaş alacak?
657 sayılı Kanunun, toplam 55 maddesinde, teknik düzenlemeler yapıldı
Seçilemeyen MHP'li aday Bakan olacak
Herkesi FETÖ'cü diye ihbar eden profesör KHK ile ihraç edildi
Flaş! Tüm Bakanlık müşaviri kadroları iptal edildi
İYİ Parti'de el öpme krizi: Derhal terk etsinler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yaşamak 4
90 yaş hayali 3
elti 4
Metinalkan 5
Burhan Altıntop 5
Brandon sanderson 4
aidat ödemeyene asansörün şifresini vermeyen yönetici 5
Melih Germiyan 4
Dekalog 3
ben böyleyim 1
SON İLANLAR
Balıkesir Kepsut Belediyesi Memur Alım İlanı
Yunak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Elazığ Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ Engelli İşçi Alım İlanı
Hatay İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Türk Patent Kurumu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam